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南庄鄉長補選 候選人徐沐蘭競選布條遭吐檳榔汁
苗栗縣南庄鄉長補選候選人徐沐蘭的競選布條，昨天發現遭人吐檳榔汁汙損，縣議員徐功凡得知後報警處理，警方在接獲報案後1小時查獲涉嫌吐檳榔汁的60多歲倪姓男子，他聲稱是不小心吐到的，全案警方將依毀損罪嫌函送法辦。
南庄鄉長邱梓增因當選無效案被解職，補選預定3月21日投票，參與鄉長補選的候選人包括南庄鄉民代表會主席黃順源、邱梓增的妻子羅春蓮、南庄鄉公所前秘書徐沐蘭3人。
徐沐蘭的競選布條有縣長徐耀昌、立委徐志榮與他的合照；徐沐蘭的兒子徐功凡表示，昨天下午4點多發現他父親的競選布條遭人吐榔榔汁，不論是故意或無心，對南庄這樣的觀光景點及好山好山都是一種破壞，因此昨晚8點向警方報案，希望南庄的美景與和諧團結氣氛不要被破壞。
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