南庄鄉長補選 候選人徐沐蘭競選布條遭吐檳榔汁

苗栗縣南庄鄉長補選候選人徐沐蘭的競選布條，昨天發現遭人吐檳榔汁汙損，縣議員徐功凡得知後報警處理，警方在接獲報案後1小時查獲涉嫌吐檳榔汁的60多歲倪姓男子，他聲稱是不小心吐到的，全案警方將依毀損罪嫌函送法辦。

南庄鄉長邱梓增因當選無效案被解職，補選預定3月21日投票，參與鄉長補選的候選人包括南庄鄉民代表會主席黃順源、邱梓增的妻子羅春蓮、南庄鄉公所前秘書徐沐蘭3人。