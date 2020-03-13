快訊

全球疫情升溫，「東京奧運」續辦與否的9個Q&A

走出30年來最大跌勢！美股期指盤前大漲逾千點 觸動熔斷機制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南庄鄉長補選 候選人徐沐蘭競選布條遭吐檳榔汁

聯合報 / 記者胡蓬生劉星君／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉長補選候選人徐沐蘭的競選布條昨天發現遭人吐檳榔汁汙損。圖／徐功凡提供
苗栗縣南庄鄉長補選候選人徐沐蘭的競選布條昨天發現遭人吐檳榔汁汙損。圖／徐功凡提供

苗栗縣南庄鄉長補選候選人徐沐蘭的競選布條，昨天發現遭人吐檳榔汁汙損，縣議員徐功凡得知後報警處理，警方在接獲報案後1小時查獲涉嫌吐檳榔汁的60多歲倪姓男子，他聲稱是不小心吐到的，全案警方將依毀損罪嫌函送法辦。

南庄鄉長邱梓增因當選無效案被解職，補選預定3月21日投票，參與鄉長補選的候選人包括南庄鄉民代表會主席黃順源、邱梓增的妻子羅春蓮、南庄鄉公所前秘書徐沐蘭3人。

徐沐蘭的競選布條有縣長徐耀昌、立委徐志榮與他的合照；徐沐蘭的兒子徐功凡表示，昨天下午4點多發現他父親的競選布條遭人吐榔榔汁，不論是故意或無心，對南庄這樣的觀光景點及好山好山都是一種破壞，因此昨晚8點向警方報案，希望南庄的美景與和諧團結氣氛不要被破壞。

苗栗縣南庄鄉長補選候選人徐沐蘭的競選布條昨天發現遭人吐檳榔汁汙損。圖／徐功凡提供
苗栗縣南庄鄉長補選候選人徐沐蘭的競選布條昨天發現遭人吐檳榔汁汙損。圖／徐功凡提供

南庄 徐耀昌 當選無效

延伸閱讀

王育敏、邱大展可望留任 江啟臣傾向不任命副主席

19場地方補選在即、罷韓案進行中 居家檢疫不得投票遭質疑違憲

魔咒？ 南投仁愛又1鄉長涉弊遭羈 連5屆都出事

竹南獅山親子公園好好玩 新竹親子慕名來了還想再來

相關新聞

軍方退出合作 桃園「內壢之心」開發計畫喊卡

台鐵內壢車站是全國前10大車站，桃園市政府為配合鐵路地下化工程，近年啟動「內壢之心」都市計畫，與軍方合作開發要活化內壢北...

桃市8家旅館申請停用樓層 房屋稅減免核定逾140萬元

疫情衝擊，桃園市地方稅務局主動協助旅館業者停用樓層，可減免房屋稅，首波已有8家旅館業者提出停用樓層申請，經現勘3家審核通...

南庄鄉長補選 候選人徐沐蘭競選布條遭吐檳榔汁

苗栗縣南庄鄉長補選候選人徐沐蘭的競選布條，昨天發現遭人吐檳榔汁汙損，縣議員徐功凡得知後報警處理，警方在接獲報案後1小時查...

北水局提升清淤車安全管理　加速石門水庫清淤執行

經濟部水利署北區水資源局今天召開石門水庫羅浮及義興清淤車輛行駛台七線安全提升會議，將調整試行三民國小附近重點區域行車安全...

智慧防疫！部桃首推穿戴式手表監測疑似個案健康數據

新冠肺炎疫情延燒，衛福部桃園醫院為重要防疫應變醫院，院方超前部署與華碩電腦及遠傳電信三方攜手合作，運用AIoT及IoT技...

苗栗要蓋第三座親子公園 18日在苑裡辦說明會

苗栗縣打造縣內三座親子公園，前兩座已經啟用。縣內第三座親子公園落腳在國立苑裡高中旁，水利處在3月18日晚間7時在苑里鎮三...

桃園龜山、蘆竹居家隔離數最高 鄭文燦赴衛生所慰問

新冠肺炎疫情升溫，桃園市目前居家隔離者共有155人，其中龜山、蘆竹各有64、33人最多，桃園市長鄭文燦今天上午前往龜山區...

巷內美食／中壢第一家善美燒仙草 料多味濃

「中壢第一家善美燒仙草」老闆張正昆33年前開始在中壢車站附近擺攤，附近許多住戶、上班族都會來消費，後來善美超市開設後，許多民眾逛超市也會順便帶1杯燒仙草回家，口耳相傳成了中壢人口中的善美燒仙草，移到建國路開店後，店面保留「善美」，仙草飄香，更有濃濃的家鄉味。

苗縣產後護理之家防疫 門禁升級

苗栗縣衛生局因應防疫需求，要求縣內6家產後護理之家加強門禁管制，各護理之家陸續升級門禁管制，強化保護產婦及新生兒健康。

桃園敬老卡用途 擬納觀光工廠

桃園市65歲以上長者可申辦敬老愛心卡，市府每月儲800點供長者坐車、使用國民運動中心等，但點數用不完即歸零，不少市議員昨天建議改1年發9600點，讓長者盡情使用，也有議員建議擴大應用項目，爭取搭台鐵、高鐵或是買口罩都能用敬老愛心卡扣點，市府強調，敬老愛心卡是鼓勵長者定期外出，今年擬擴大觀光工廠入園使用。

疫期入館變少 玩親子館像包場

受新冠肺炎疫情影響，桃園市14處親子館入館人數直直落，只剩以往3成，桃園親子館人潮不再，親子課程也屢因人數不足無法開課，館方說，現在規定量額溫、清洗雙手後才能入館，也加強消毒清潔，希望家長放心。

出借玩具 桃市議員促設交流平台

桃園市生育率居6都第1，去年剛當媽媽的市議員陳雅倫發現，新生兒數呈現逐年下滑，她昨天質詢時認為生育補助誘因有限，新手爸媽需要更多照顧支持，現有教玩具出借平台多數玩具只適合小小幼童，建議市府效法雙北成立玩具銀行或物資交流中心，透過分享玩具建立家長交流平台互動，也能拉近人與人距離。

熱門新聞

頭份某國中女生疑遭霸凌 教育處：會盡快調查釐清

有趣！遊覽車只載神明不載人 眾神相邀參加防疫法會

一封百年信 曝321年前清朝富商墓園是真武踏龜穴地理

她臉書留言基隆首確診在某社區被法辦 上網道歉未查證

桃園龜山、蘆竹居家隔離數最高 鄭文燦赴衛生所慰問

嘉義縣首次收購荔枝椿象 有人1次繳逾300片收入千餘元　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。