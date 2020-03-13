軍方退出合作 桃園「內壢之心」開發計畫喊卡

台鐵內壢車站是全國前10大車站，桃園市政府為配合鐵路地下化工程，近年啟動「內壢之心」都市計畫，與軍方合作開發要活化內壢北營區，但今天市府都發局在議會工作報告，報告內容卻隻字未提，引起民代關切，局長盧維屏坦言，因軍方反悔，計畫因此暫緩，要等6年後營區搬遷才有望，市議員謝美英要求市府應主動協助營區搬遷。

謝美英說，去年9月7日，市長鄭文燦曾在「桃園軌道建設前期宣導—鐵路地下化」說明會上提出內壢之心都計計畫，表示「市府已與軍方完成開發協議，將活化內壢北營區」，未料都發局工作報告卻隻字未提，只見大溪埔頂與中原營區的合作開發進度。

謝美英進一步表示，市府未來預計將把內壢車站移往忠孝廣場，並打通忠孝路與莊敬路，讓內壢前、後站的鐵路阻隔消失，另市府也與軍方合作啟動內壢之心計畫，希望開發活化「內壢北營區」，興建內壢大公園、集會所和親子館等設施。

由於計畫不見進展，都發局長盧維屏今天答詢時證實，本來確實是有內壢之心開發計畫，軍方也展開作業，但辦到一半軍方反悔，考量內有通訊等機密國防設施，因此計畫暫緩，由於軍方6年後有營區搬遷計畫，若要合作活化可能最快也要等到6年之後。

謝美英認為，鐵路地下化之後，前後站就是一個大內壢生活都會區，尤其大內壢地區人口稠密，但卻欠缺大型公園與綠地環境，內壢北營區若能釋出配合整體規畫，包括打通拓寬道路、建設公園綠地等，才是地方之福，也不會讓內壢人有中壢次等公民之感，建議都發局應主動協助營區後續的搬遷作業，盧維屏應允將協商希望儘速搬遷。