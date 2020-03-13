桃市8家旅館申請停用樓層 房屋稅減免核定逾140萬元

疫情衝擊，桃園市地方稅務局主動協助旅館業者停用樓層，可減免房屋稅，首波已有8家旅館業者提出停用樓層申請，經現勘3家審核通過，其中減稅金額最多為81萬元，3家總計140萬元，地稅局今天表示，房屋稅將於5月開徵，會持續主動蒐集資料辦理。

桃市地稅局房屋稅科指出，今年房屋稅開徵期間為去年7月1日起至今年6月30日，只要旅館趕在3月15日前提出申請，即可減少3至6月房屋稅，若過了本月15日，即得從4月起算，停用期間該樓層從營業用稅率3%改按非住家非營業用稅率2%課徵，每月可省3成房屋稅款。

桃園目前最大筆減免房屋稅為1家飯店，擁有旅館棟數多，每年約繳5、600萬元房屋稅，因疫情衝擊住房率下滑，已經停用多個樓層，但餐廳仍維持開放，經地稅局長姚世昌率隊現勘，確認停用樓層封閉，最後核准可減稅81萬元。

地稅局指出，地稅局採跨機關合作，已請觀旅局協助請相關公會通知會員於3月15日提出申請，如經核定即可自3月分起減課房屋稅，地稅局收件後將於下周持續現勘，確認減免房屋稅數額，也陸續有其他旅館業者洽詢減免規定，地稅局會輔導，另也針對有意歇業的餐廳主動發放稅務關懷包，提供各項稅務資料與諮詢。