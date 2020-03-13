北水局提升清淤車安全管理　加速石門水庫清淤執行

經濟部水利署北區水資源局今天召開石門水庫羅浮及義興清淤車輛行駛台七線安全提升會議，將調整試行三民國小附近重點區域行車安全管制措施，並在重點時段增加出車間隔時間，且取消造成清運車輛超速及阻塞之時段管制措施，讓清淤更順暢，有效提升清淤能量。

近來有許多民眾及遊客反應台七線清淤車輛行駛造成交通及環境嚴重衝擊，惟清淤業者卻反映現行管制措施不僅造成清淤作業不便，尤其管制時段不得行駛，已產生道路堵塞、車輛搶快及清淤績效降低問題。為解決相關問題，北水局副局長郭耀程召開協調會議，趙正宇立委服務處、里長、區公所、大溪分局、派出所及清淤業者等均參加討論。

北水局表示，加強石門水庫清淤是各方期待與共識，尤其在疫情期間陸砂停止入台下，已設定羅浮清淤量於本年上半年完成倍增目標，為維護清淤作業品質，除於2月26日拜會復興區公所溝通說明外，今天進行台七線清淤車輛行駛安全討論並取得共識。

北水局指出，未來清淤車輛行駛除須遵守桃園市政府公告之限制時段及交通法規，取消該局每天早上7到8點及下午4到5點不得行駛台七線12至20K路段管制，以免清淤車輛為加速通過管制路段而超速，或在管制路段停駛衍生道路堵塞問題。但將改採於下午3時30分至4時30分增加工區放行清淤車輛間隔時間因應，頻率由每分鐘1輛改為每2分鐘1輛，並在重點管制路段增加人員指揮交通及管制行車安全。