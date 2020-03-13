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新冠肺炎衝擊 苗北藝文中心演出團體大多延到下半年度

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
苗北藝文中心演藝廳。圖／苗北藝文中心
苗北藝文中心演藝廳。圖／苗北藝文中心

苗栗縣苗北藝文中心成立9年，2018年底獲文化部的同意，順利獲得「行政法人」的資格，今年將轉型成為地方層級「行政法人」是非六都第一個，苗北藝文中心新任總監林佳瑩，今率領團隊到縣議會以「邁向行政法人新展望」專案報告，議員們關心，苗北藝文中心轉型為法人的營運方向，面對疫情如何調整。林佳瑩說，疫情衝擊是整個藝文界面臨大課題，上半年度許多大型表演活動，有些暫延到下半年。

苗北藝文中心新任總監林佳瑩今到議會專案報告，苗北藝文中心從2011年開幕，共有266個表藝團隊、124個藝文團體，在苗北帶來291檔次展出、642堂推廣課程、1426場次演出，吸引超過121萬的觀賞人次。

面對新冠肺炎疫情，3月起，因應澳洲籍音樂家確診個案，請進場團隊回報演職人員近期出國旅遊史及自主健康管理，並附演職人員疫調聲明切結書，讓入場觀眾安心觀演；民眾進出場館，參加場館活動者，規定要全程戴口罩

原本今年3月21日舉辦「黃金點唱秀-109年金鑽苗北春季藝文系演唱會」，避免新冠肺炎疫情擴散，演出展延到今年8月15日原場地演出，可持原票券入場，因為異動，也可辦理全額退票。

林佳瑩說，受到疫情影響，現階段各個表演團隊，很多活動大多是延期或取消，大部分以延期為主。現階段舉辦表演活動，會在空間、場館運用區隔，戶外場次還是有舉辦。

針對營運部分，林佳瑩說，面對疫情，營運課題是全球性問題，整體營運來說，相對過去是比較困難的，比方說，本來可以整年度的場租，因為上半年受到疫情影響，都有所調整。

苗北藝文中心轉型為「行政法人」後，未來營運規畫將擺脫政府單位的相關限制，也讓場館營運更具彈性。林佳瑩說，打造「苗北藝文停看聽，全民欣賞好中心」朝發掘苗栗、連結台灣與吸納世界為方向。

苗北藝文中心外觀。圖／報系資料照
苗北藝文中心外觀。圖／報系資料照

疫情 新冠肺炎 口罩

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