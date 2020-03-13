竹市府推企業防疫懶人包 協助企業防疫度難關

新冠肺炎疫延燒，新竹市政府為協助企業面對疫情嚴重考驗，製作企業防疫123懶人包做為企業防疫指導原則，包括企業應成立防疫專責單位，且面對零星社區感染與廣泛社區感染等可能狀況，分別就請假政策、人員替代機制、異地辦公等研擬應變方案，市長林智堅呼籲企業應盡早訂妥防疫計畫及必要演練，將疫情對企業營運的衝擊降到最低。

市府提醒企業面對疫情，第1步應成立專責單位處理組織應變及業務，做好掌握疫情變化、防疫宣導、防疫物資準備、衛生管理與人員健康監測、疫病通報及防疫應變準備等工作。

第2步企業面對零星社區感染階段，員工管理應保持彈性請假政策、避免安排疫區出差、支持發燒或急性呼吸道症狀員工免經醫師診斷即可在家休息，降低感染風險，並應提供肥皂或酒精性乾洗手液、定期清潔消毒、保持室內空氣流通。

營運管理建議先擬定決策權、關鍵技術與人員的替代機制、異地(遠距)辦公及備援、替代供應鏈、原料零件分散來源等方案，善用視訊會議、增加線上接單量能等數位工具，加上政府相關紓困措施或資源，讓企業核心任務持續營運。

如進入第3步廣泛社區傳播階段，企業除落實零星感染階段各項措施，應立即提高防疫強度。員工管理應執行健康監測、調整辦公出勤及出差方式、全面落實進出量體溫、 訪客健康調查。

公司內部如有確診病例，應即進行環境消毒，執行人員須穿戴防護裝備、每日至少清潔1次地面，並進行空間調整，讓人員座位保持適當間距，並全面取消前往其他國家的非必要商務差旅、取消或延期大型集會或活動、盡早進行必要職能人員交叉培訓，積極確保料源及物流通路，以利貨物運送或因應急單，減少產線、調整產能，強化運用科技發展數位化經營。