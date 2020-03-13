智慧防疫！部桃首推穿戴式手表監測疑似個案健康數據

新冠肺炎疫情延燒，衛福部桃園醫院為重要防疫應變醫院，院方超前部署與華碩電腦及遠傳電信三方攜手合作，運用AIoT及IoT技術進行智慧防疫照護，替疑似肺炎病患穿戴智慧型手錶，並提升資訊安全機制，即可24小時量測血壓、脈搏與心跳等生理健康資訊，不僅減緩個案焦慮感，也可減少醫護人員接觸風險，是全國醫院首創。

衛福部立桃園醫院在7樓設置負壓隔離病房，共21床，專收治新冠肺炎疑似病患，院方與企業攜手推出的智慧防疫裝置，提供給入住負壓隔離病房者使用，一人一套，出院後繳回消毒，院長徐永年說，感謝企業支援，讓這套智慧防疫裝置可讓醫護人員遠端掌握疑似個案的生理數據，他也希望這樣的解決方案，能應用在更多疫情隔離者上。

護理長羅美惠今天在護理站示範穿戴，她說，個案到醫院後心情往往焦慮害怕，護理站會配發一人一套手機與手環，只要先按手指讓手錶紀錄後，包含心跳、血壓與脈搏等健康數值就會每15分鐘自動紀錄，相關資料也會回傳至護理站電腦，病房也配有耳溫槍，疑似個案可利用手機APP定時回報體溫與身體狀況，個案也相對安心許多。

羅美惠說，此項智慧防疫裝置對醫護人員來說也減輕不少負擔壓力，因為進入房內得全身穿戴防護衣，得花費不少時間，現在即可透過護理站後台生理數據監控，減少接觸病人機會，不過，有必要的治療照顧仍會進入病房，請個案放心。

副院長陳厚全說，防疫期間，醫院首要做到醫療品質不打折，也特別強調團隊合作與分工，讓防疫工作更有效率，1個月前就開始與華碩、遠傳著手智慧防疫裝置的開發，尤其重視病患資安問題，所有隔離病房疑似個案的資料都被保護在桃園醫院的系統及政府安全網GSN之中，不會有資安疑慮。

華碩電腦表示，華碩發展智慧醫療領域不遺餘力，不斷為消費者提供先進的科技解決方案，很榮幸能與第一線醫療院所合作，為台灣智慧醫療努力共同捍衛國民健康。