苗栗要蓋第三座親子公園 18日在苑裡辦說明會

苗栗縣打造縣內三座親子公園，前兩座已經啟用。縣內第三座親子公園落腳在國立苑裡高中旁，水利處在3月18日晚間7時在苑里鎮三里活動中心開說明會，邀居民參與。

苗栗縣政府兼顧山線、海線與中港溪地區平衡發展，在縣內打造3座親子共融公園，去年1月啟用第一座「貓裏喵親子公園」，以海洋風、八爪章魚、貝殼造型溜滑題等主題設計，累積造訪人潮超過10萬人次。

第二座親子公園今年3月9日正式啟用，在竹南獅山親子公園，以「山林綠遊．昆蟲森林樂園」為主題，有火炎山地景溜滑梯、無障礙溜滑梯等11項設施，228連假試營運期間湧入超過上萬人潮。

第三座親子公園設在國立苑裡高中旁，水利處在3月18日晚間7點召開地方說明會，邀請大家參與提供意見。苑裡地區親子公園，將以「你農＊我融」打造農作共融公園，以農業、藺草為主題，預計規畫藺草攀爬場、樹屋遊戲場、農舍煙囪溜滑梯、稻禾遊戲場與穀倉親子廁所等。

18日晚間召開第一次地方說明會，水利處將規畫親子工作坊，邀請大小朋友一同提出意見。議員陳品安說，大家一起參與提供意見，打造苗栗最有特色親子公園，希望水利處舉辦工作坊、說明會，不要流於形式。