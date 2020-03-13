遠東紡織廠飄異味？環保局設置空氣品質感測器監測

近來有新竹縣議員及竹北市里長反映新埔鎮遠東紡織廠有異味問題，為追蹤遠東紡織污染情況，縣府環保局偕同行政院環境保護署北區督察大隊，在廠房周邊設置空氣品質感測器，若有空氣污染事件，將依規定究責。

環保局指出，此次裝設的感測器主要監測空氣中細懸浮微粒(PM2.5)，及揮發性有機物(VOC)濃度，並將數據上傳行政院環境保護署資訊平台，以連續監測方式即時了解遠東紡織對周邊區域空氣品質的影響。

環保局表示，遠東紡織在去年7月與11月各發生一次空氣污染事件，一次為循環水系統洩漏、一次為備用鍋爐故障，擴散的異味嚴重影響新埔、竹北等地區民眾生活品質，兩次事件皆依空氣污染防制法規定進行告發裁罰，並持續追蹤後續精進改善作為。

環保局強調，若業者造成空氣污染事件，除依規定究責外，也會要求業者提送事件報告及改善計畫，以追蹤後續空氣污染防制改善作為。此次與北區督察大隊合作，除了以空氣品質感測器即時監測環境污染濃度外，也將對監測數據彙整及分析，作為後續稽查管制的參考。