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桃園龜山、蘆竹居家隔離數最高 鄭文燦赴衛生所慰問
新冠肺炎疫情升溫，桃園市目前居家隔離者共有155人，其中龜山、蘆竹各有64、33人最多，桃園市長鄭文燦今天上午前往龜山區衛生所慰問，鄭表示，第一線醫護人員負擔相當重，相關隔離流程必須在15分鐘內完成，也有賴警方運用科技完整還原28天活動史。
鄭文燦表示，衛生所醫護同仁除了有平常的公衛業務，像是疫苗施打、健康檢查，這次還有防疫任務，而桃園市龜山區衛生所、蘆竹區衛生所居家隔離個案最多，負擔相當重，所以今天特地到場為第一線人員加油打氣。
鄭表示，目前居家隔離者是由護理師會同警察，到隔離者家中送相關文件、防疫包，以及做手機設定並轉達相關注意事項，整個流程必須要在15分鐘內完成，需要相當熟練與良好的溝通，尤其有些是長者，需要更多耐心，所以除了管制，還需要多多陪伴，一起度過這14天。
衛生所還要配合異調，在確診案例前28天左右，都要做可能的活動史，這部分也會請警察局運用科技，盡量還原活動史，以便於找出需要居家隔離的對象。
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