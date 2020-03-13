加強防疫！竹縣文化局逾百人演藝活動將延期或取消
因應新冠肺炎疫情，為避免群聚活動造成疫情傳播，新竹縣政府文化局針對4月下旬以前，在文化局演藝廳、演奏廳及實驗劇場等場館，超過百人以上群聚的活動，採延期或取消，相關活動將視疫情發展再決定是否舉辦。
縣長楊文科表示，文化局各表演場館在使用前後，都會進行環境消毒，請民眾放心，也請大家勤洗手，注意自身健康管理，身體若有不適請在家休息。
文化局表示，針對觀眾入場在百人以下的活動，雖照常辦理，但入場前需配合量測額溫，有發燒情形者請勿入場。
另外，也請入場民眾一律自行配戴口罩，座位也間隔至少一個位置；觀眾入場前須填寫自我評估表單，回答基本資料、旅遊史及可能接觸史後才能入場，自由入場的活動也將由工作人員統一分配位置，以利日後追蹤確切位置，全民防疫期間，請民眾配合相關防疫措施。
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