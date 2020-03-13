守護學童交通安全 華威廣告捐80件交通導護背心

關心新竹縣學童交通安全，華威廣告事業股份有限公司捐贈興隆國小80件交通導護背心，加強學校交通導護設備，縣長楊文科肯定企業及社會善心人士發揮教育大愛，營造師生安心、家長放心、社會全心的安全環境，成為社會公益最佳典範。

華威廣告總經理張啟昌今天上午到學校捐贈，由縣府教育處副處長蔡淑貞及興隆國小校長葉瑞珠代表受贈。

蔡淑貞表示，新竹縣長期投入國中小交通導護志工的人數有704人，為確保導護志工執勤安全，縣府結合新竹縣警察局、交通隊、社會處、消防局、新竹區監理所，除補助新竹縣校外會辦理交通導護志工特殊訓練培訓，並每年申請交通部補助50萬經費，逐年購買學校導護志工配備，為志工投保意外保險維護志工權益，用最大的保障來感謝交通志工的無私大愛。

縣議員杜文中指出，華威廣告長期關心學校交通導護設備，107年10月就曾捐贈興隆國小一批導護裝備，今年在鹿場里長范光仁、竹北市交通敎育志工協會理事長范明忠、總幹事李德金積極爭取，再次贊助導護志工裝備，一同守護學童安全，希望能拋磚引玉，見到更多民間企業資源挹注，具體實現社會公益。