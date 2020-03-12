新冠肺炎疫情延燒！苗栗縣關懷據點照常運作 共餐採彈性辦理

苗栗縣有150個社區關懷據點，面對新冠肺炎疫情持續擴大，苗栗縣政府社會處指出，考量提供社區長輩適切及持續的關懷服務，在各社區關懷據點防疫風險未升高前「關懷據點照常運作，共餐方式彈性辦理」。

社會處指出，目前已有部分關懷據點提出停辦，考量各社區關懷據點條件不同，據點若評估暫停服務，需函報縣府說明據點暫停期間，且在據點明顯處張貼公告，每次函報暫停期間以1個月為限，期間相關食材費、活動費不補助，專職人力仍應執行文書作業、關懷訪視、電話問安等相關服務。

社會處指出，參與據點活動的長輩，都不是應被居家隔離檢疫的人，共餐活動是1至2小時，猶如學校營養午餐，據點多是在通風開放空間，各據點落實健康監測與相關感染管制措施，包含量測體溫並多洗手，且室內、室外空間已定時消毒，保持通風。