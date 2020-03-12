快訊

全境封鎖14天! 科威特「臨時放假兩星期」的防疫鎖國令

童年回憶撐不到2年！「香雞城中正店」4月19日停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／百年老校建功國小重建工程超前 7月「大鵬展翅」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市建功國小校舍拆除重建工程目前進度已逾六成，預計7月完工，呈現「大鵬展翅」的設計概念。記者胡蓬生／攝影
苗栗市建功國小校舍拆除重建工程目前進度已逾六成，預計7月完工，呈現「大鵬展翅」的設計概念。記者胡蓬生／攝影

苗栗市建功國小校舍拆除重建工程施年一年多，目前進度超前，其中非營利幼兒園10間教室5月即可完工，另外國小10間教室預定7月完工，百年老校屆時將以「大鵬展翅、百年樹人」的空間設計概念，全新呈現在民眾眼前。

苗栗縣長徐耀昌關心建功國小拆除重建工程進度與品質，上午前往視察，由縣府工務處長古明弘、教育處代理處長葉芯慧、建功校長劉淑媛陪同視察工程施作現況，苗栗市長邱鎮軍、縣議員余文忠、鄭碧玉、湯維岳、許櫻萍及苗栗市多位里長、代表都到場關心。

建功國小拆除重建的校舍是臨中正路、建功街2棟呈「L」型的舊校舍，以原地重建方式新建一棟20間教室（國小部10間、幼兒園10間），另有廁所8間、樓梯8座、地下室5間，總樓地板面積達3771.34平方公尺，預計今年7月完工，目前施工進度達62.34% ，比預期進度超前0.5%，工程經費9400多萬元，去年初動工。

建功國小創立於民前16年 (1896年)，不但是苗栗縣最早創設的學校，也是全台15所歷史最悠久的學校之一，往年曾是全縣學生數最多的國小，目前學生數有1245人，學生數在全市仍名列前茅。

建築師簡報指出，新校舍以「大鵬展翅、百年樹人」為空間概念設計與規畫，將以客家桐花造型牆、樹枝造型遮陽板、藍衫花布等客家文化語彙及校門大鵬展翅的屋頂造型，塑造校園獨特風貌。

徐耀昌指出，建功國小將於新校舍落成後開辦非營利幼兒園，預計招收4班120名學生，南棟幼兒園教室規畫有廚房、機房空間等，滿足師生需求，未來學齡前幼兒教育一路銜接至學齡期孩童，可建立更完善初等教育體制，提供學童更安全友善校園環境。

苗栗縣長徐耀昌(中)視察建功國小校舍重建工程。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌(中)視察建功國小校舍重建工程。記者胡蓬生／攝影
苗栗市建功國小校舍拆除重建工程目前進度已逾六成，預計7月完工，呈現「大鵬展翅」的設計概念。記者胡蓬生／攝影
苗栗市建功國小校舍拆除重建工程目前進度已逾六成，預計7月完工，呈現「大鵬展翅」的設計概念。記者胡蓬生／攝影

幼兒園 徐耀昌

延伸閱讀

影／疫情影響 苗栗縣長徐耀昌：大型藝文活動暫緩或停辦

竹南獅山親子公園好好玩 新竹親子慕名來了還想再來

南庄鄉長補選 3強都打縣長牌

南庄鄉長補選3強鼎立 他們都打「縣長牌」

相關新聞

3960萬元修復卓小日式宿舍歷史建築 打造客家藝文園區

苗栗縣卓蘭國小日式宿舍歷史建築修復最後一里路，工程經費近4000萬元今天動工，結合歷史建築、大師文學館及在地場所精神，串...

新冠肺炎疫情延燒！苗栗縣關懷據點照常運作 共餐採彈性辦理

苗栗縣有150個社區關懷據點，面對新冠肺炎疫情持續擴大，苗栗縣政府社會處指出，考量提供社區長輩適切及持續的關懷服務，在各...

影／百年老校建功國小重建工程超前 7月「大鵬展翅」

苗栗市建功國小校舍拆除重建工程施年一年多，目前進度超前，其中非營利幼兒園10間教室5月即可完工，另外國小10間教室預定7...

疫情衝擊！桃園親子館入館銳減 平日來就「包場」

受新冠肺炎疫情影響，桃園市14處親子館雖維持開館，但入館人數直直落，只剩以往的3成；以桃園區三民路上的桃園親子館為例，不...

竹縣姊妹市芝加哥衛斯蒙市 愛心捐贈1400片防疫口罩

新冠肺炎疫情持續升溫，新竹縣的姊妹市美國芝加哥衛斯蒙市消防局，特別募集1400片防疫口罩致贈縣府，期盼協助新竹縣各級學校...

苗栗飛灰穩定化物掩埋場將飽和 若委由民間需籌措7千萬

苗栗縣環保局今到縣議會針對「全國廢棄物處理及苗栗縣廢棄物處理問題」專案報告。環保局指出，縣內僅頭份掩埋場可收受處置垃圾焚...

大湖鄉親手作愛心口罩 千片送警消、弱勢

新冠（武漢）肺炎疫情吃緊，苗栗縣大湖鄉日前愛心動員，30多名婦女出裁縫機、出力，7天完成手作口罩1000片，連日來口罩分...

被嗆「做的不開心就不要做」 新竹藥師停賣口罩一天

新竹縣新豐鄉一間健保特約藥局，昨天晚間掛出公告，指出「病人王Ｘ昀的阿嬤嗆藥師說：做的不開心就不要做，所以今日（3月12日...

保護產婦及新生兒 苗栗縣產後護理之家防疫「升級」

苗栗縣政府衛生局因應防疫需求，要求縣內的產後護理之家加強門禁管制，目前各護理之家的門禁管制已陸續「升級」，藉此強化保護產...

新冠肺炎防疫當前 台南南區公園及兒童遊具消毒

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市南區區公所區長蔡秀琴會同邀集衛生所、田寮里長王能波及志工等人，攜手對田寮育樂公園與好望角的設施及...

竹北縣政九路南段易淹水 獲前瞻6150萬改善排水

新竹縣竹北市縣政九路南段過去曾遇豪雨淹水，縣府向中央爭取前瞻基礎建設經費6150萬元，辦理｢竹北市縣政九路雨水下水道工程...

王浩宇爆張益贍曾拉攏結盟 柯文哲：阿達嘛秀抖

民眾黨中央委員張益贍昨遭周刊踢爆，和民眾黨團助理蔡宜芳兩人有不倫戀，隨後更糟桃園市議員王浩宇爆料，指張益贍曾與他談結盟，...

熱門新聞

新冠肺炎基隆零確診破功 議員要求地方加強防疫

被嗆「做的不開心就不要做」 新竹藥師停賣口罩一天

網傳第47例新冠肺炎確診病例在台南 衛生局回應了

生人迴避！台中深夜11點跨三轄區「送肉粽」

訪視國小午餐防疫／鄭文燦打餐說話 學童：市長不要講話

子弟兵張益贍和蔡宜芳爆不倫戀 柯文哲：錯愕又生氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。