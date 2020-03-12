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影／百年老校建功國小重建工程超前 7月「大鵬展翅」
苗栗市建功國小校舍拆除重建工程施年一年多，目前進度超前，其中非營利幼兒園10間教室5月即可完工，另外國小10間教室預定7月完工，百年老校屆時將以「大鵬展翅、百年樹人」的空間設計概念，全新呈現在民眾眼前。
苗栗縣長徐耀昌關心建功國小拆除重建工程進度與品質，上午前往視察，由縣府工務處長古明弘、教育處代理處長葉芯慧、建功校長劉淑媛陪同視察工程施作現況，苗栗市長邱鎮軍、縣議員余文忠、鄭碧玉、湯維岳、許櫻萍及苗栗市多位里長、代表都到場關心。
建功國小拆除重建的校舍是臨中正路、建功街2棟呈「L」型的舊校舍，以原地重建方式新建一棟20間教室（國小部10間、幼兒園10間），另有廁所8間、樓梯8座、地下室5間，總樓地板面積達3771.34平方公尺，預計今年7月完工，目前施工進度達62.34% ，比預期進度超前0.5%，工程經費9400多萬元，去年初動工。
建功國小創立於民前16年 (1896年)，不但是苗栗縣最早創設的學校，也是全台15所歷史最悠久的學校之一，往年曾是全縣學生數最多的國小，目前學生數有1245人，學生數在全市仍名列前茅。
建築師簡報指出，新校舍以「大鵬展翅、百年樹人」為空間概念設計與規畫，將以客家桐花造型牆、樹枝造型遮陽板、藍衫花布等客家文化語彙及校門大鵬展翅的屋頂造型，塑造校園獨特風貌。
徐耀昌指出，建功國小將於新校舍落成後開辦非營利幼兒園，預計招收4班120名學生，南棟幼兒園教室規畫有廚房、機房空間等，滿足師生需求，未來學齡前幼兒教育一路銜接至學齡期孩童，可建立更完善初等教育體制，提供學童更安全友善校園環境。
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