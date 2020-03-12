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疫情衝擊！桃園親子館入館銳減 平日來就「包場」
受新冠肺炎疫情影響，桃園市14處親子館雖維持開館，但入館人數直直落，只剩以往的3成；以桃園區三民路上的桃園親子館為例，不見以往滿館場景，親子課程也屢因人數不足而「流課」。館方說，現規定清洗雙手後才能入館，館內也加強消毒清潔，希望家長放心。
桃市府陸續建置14處親子館、3輛行動親子車，由於親子館服務深獲家長好評，今年目標再增設3處親子館，讓服務擴及12個行政區。由於年初爆發肺炎疫情，桃市府考量親子館舍多非座落在社區間，因此決定維持開館營運，但近月入館人數大不如前。
下午走進三民運動公園旁的桃園親子館，放眼望去只有剩一、兩組家長陪伴孩子玩耍。館方人員無奈表示，原本1天入館20、30組，「現在1天有5到7組，就算多了」。今年初疫情爆發後，入館人數開始下滑，2月掉到995組，比去年同期少近6成。
館方人員說，很多家長怕孩子帶出門有感染風險，即便知道親子館有開門也不敢來，每天雖定時開設親子課程，尤其親子廚房最熱門，常秒殺額滿，但由於3組以上才能開課，現在常開不了課。
桃園親子館為讓家長放心，館方定期中午、下午清潔環境，並以酒精消毒教玩具，入館者量額溫、消毒雙手。有家長說，雖然常1組包場，但親子館人少了，反而覺得更安全。
館方指出，館內人員會不時安排快閃活動，像是說故事、衛教宣導等，希望親子入館能玩得盡興。市府社會局說，館舍空間寬敞通風，但若未來疫情更嚴峻，不排除休館暫緩營運。
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