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3960萬元修復卓小日式宿舍歷史建築 打造客家藝文園區

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣卓蘭國小日式宿舍歷史建築修復工程今天熱鬧動工，打造「客家詹冰故事文學館暨饒平客語園區」。記者范榮達／攝影
苗栗縣卓蘭國小日式宿舍歷史建築修復工程今天熱鬧動工，打造「客家詹冰故事文學館暨饒平客語園區」。記者范榮達／攝影

苗栗縣卓蘭國小日式宿舍歷史建築修復最後一里路，工程經費近4000萬元今天動工，結合歷史建築、大師文學館及在地場所精神，串連「浪漫台3線」計畫，打造「客家詹冰故事文學館暨饒平客語園區」，成為推廣饒平客家語言及文學創作基地，未來營運模式參考台中文學公園，打造新亮點。

卓蘭國小日式宿舍具有典型日本宿舍特色，創建時間不可考，推估1910年到1920年間，縣府2014年4月公告登錄歷史建築，老建築逐漸破舊凋零，文化部補助緊急加護，客委會幫忙最後一里路，補助3600萬元，卓蘭鎮公所負擔360萬元，辦理「客家詹冰故事文學館暨饒平客語園區」工程，苗栗縣長徐耀昌、立法院副院長蔡其昌、客委會副主委范佐銘等人今天主持動工儀式。

卓蘭鎮人詹冰 (1921年-2004年)是重要客家籍文學家，外孫蔡其昌特別到場，蔡其昌表示，他擔任立委前是文學研究工作者，他很清楚如果對台灣文學歷史有興趣，如果要對日治時期台籍詩人、戰後台灣語言政策產生跨語言一代的文學家，外祖父絕對是不能錯過的研究對象。

蔡其昌認為「客家詹冰故事文學館暨饒平客語園區」，要把屬於卓蘭人共同記憶，屬於卓蘭人、客家在這塊土地上，所留下歷史軌跡，做了很好記錄，同時也希望透過記錄，讓子孫清楚知道這塊土地所發生過的事情。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫指出，工程優先修復歷史建築，後續第二期規畫宿舍及周邊發展客語園區，進行活化利用，規畫客家故事文學館、饒平客語小學堂，與台灣客家文化館合作，展出詹冰文稿等資料，成為推廣饒平客家語言及文學創作基地，建議評估藝術駐村可能性，未來營運模式可參考台中文學公園，規畫常設展館，開放承租營運，串連「浪漫台3線」吸引目光。

歷史建築 客語 語言

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