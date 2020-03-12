視察桃園長庚醫院防疫工作 鄭文燦：便民服務絕不打折

桃園市長鄭文燦今日到桃園庚醫院進行視察，查看便民設施「藥來速」、防疫期間院方的應變作為，包括入院前量體溫、旅遊史查詢、篩檢分流等，鄭表示，防疫標準提高，但貼心服務絕不打折扣。

鄭表示，桃園長庚醫院服務非常多病患，在防疫對策上做得相當完整，從入院起，民眾就需經過手部消毒、熱感測儀，還要過健保卡確認有無旅遊史，他說，長庚醫院從入院前的篩檢分流，到每個櫃檯防疫工作皆值得讚許。

鄭指出，桃園長庚醫院有一個特別貼心的服務，一樓大門口旁設有「藥來速」，方便慢性病患者不用進入院區就能快速領藥，減少醫院的負擔和感染的風險。另外，每個服務櫃檯都有設置壓克力分隔版，以減少飛沫傳染，鄭強調，醫院防疫有一定的要求，但給民眾的方便不能打折扣，期勉桃園11家急救責任醫院共同肩負守護國人健康的責任，減輕單一醫院的工作負擔。