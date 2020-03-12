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竹縣姊妹市芝加哥衛斯蒙市 愛心捐贈1400片防疫口罩

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣的姊妹市美國芝加哥衛斯蒙市消防局，特別募集1400片防疫口罩致贈縣府，衛斯蒙姊妹市主席楊于萱（左），拜會竹縣長楊文科（右）。圖／新竹縣政府提供
新竹縣的姊妹市美國芝加哥衛斯蒙市消防局，特別募集1400片防疫口罩致贈縣府，衛斯蒙姊妹市主席楊于萱（左），拜會竹縣長楊文科（右）。圖／新竹縣政府提供

新冠肺炎疫情持續升溫，新竹縣的姊妹市美國芝加哥衛斯蒙市消防局，特別募集1400片防疫口罩致贈縣府，期盼協助新竹縣各級學校的防疫工作。

美國芝加哥衛斯蒙姊妹市主席、也是台美商會會長楊于萱，日前拜會竹縣府，對於姊妹市有如及時雨一般的協助，縣長楊文科也親致贈感謝狀表達感謝之意。

楊文科表示，新竹縣與衛斯蒙市的交流相當密切，雙方積極推動各項交流，不論是教育、醫療及台灣美食等方面，雙方高中交換學生計劃也擴展學習視野，美食節的交流更讓新竹客家美食躍上國際，並促進雙城市間智慧醫療與經貿合作發展，感謝楊主席為雙方交流所做的努力，此行還帶來珍貴的防疫口罩，感受到衛斯蒙市最溫暖的友好情誼。

楊文科也指出，在第一線製備學校午餐人員的健康管理，與第一線防疫人員的防護尤其重要，因此昨天特別前往沙坑國小及竹仁國小，舉辦關懷教育溫情口罩捐贈儀式，期與師生、家長共同抗疫，讓校園多一份保護、多一份安全。

楊于萱說，這次拜會楊縣長除致贈口罩外，也期待今年六家高中和衛斯蒙高中交換學生計劃及仰德高中赴芝加哥希爾頓飯店實習計劃能夠持續進行。另外，特邀請楊縣長與縣府團隊參加明年7月衛斯蒙市100週年慶活動共襄盛舉，並可藉此行討論姊妹市各面向的交流計畫，以增進雙城市友誼及未來更多的合作機會。

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