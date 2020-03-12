苗栗飛灰穩定化物掩埋場將飽和 若委由民間需籌措7千萬

苗栗縣環保局今到縣議會針對「全國廢棄物處理及苗栗縣廢棄物處理問題」專案報告。環保局指出，縣內僅頭份掩埋場可收受處置垃圾焚化產生灰渣，但頭份掩埋場預估將在110年到111年達到飽和，環保局找尋縣內剩餘容量掩埋場，2017年規畫重置造橋掩埋場，引發居民反對，今年1月經環差分析審查專案小組決議退回，也讓飛灰穩定物處置急迫性增加。

縣議員曾玟學今質詢環保局長陳華盛，頭份掩埋場在兩年內將達到飽和，環保局須在兩年內提出解決方案，請問環保局提出解決方案優先順序？

陳華盛說，頭份掩埋場希望申請展延，預估明年做環差，希望能跟頭份居民說明溝通，達到雙贏，也會積極尋求找縣內其他公有掩埋廠。若改為由民間掩埋場處理，以每年近4600公噸的飛灰穩定化物最終處置，每年需籌措至少7154萬元，是公有掩埋場10倍價格。

陳華盛說，未來恐面臨嚴重財政負擔，重置活化縣內的掩埋場為重要工作，避免因飛灰穩定化物無法最終處置，影響焚化廠運作，衍伸苗栗縣一般廢棄物無法順利處理問題。

環保局長陳華盛說， 2016年3月起，秉持公平正義原則，確保焚化飛灰去化管道多元，外縣市需回運代收焚化處理垃圾5％飛灰穩定化物。苗栗縣頭份掩埋場目前僅收受處置苗栗縣內廢棄物產出飛灰。苗栗縣108年度飛灰穩定化物產生量7487.72公噸，相較於103年度產生量下降10.7％，飛灰穩定化進頭份掩埋場約4224.97公噸，外縣市回運量3262.75公噸。

陳華盛說，統計每年仍有近4600公噸的飛灰穩定化物須最終處置，頭份市掩埋場掩埋容積僅剩4萬4787立方公尺，預估在110年到111年達到飽和，屆時縣內將沒有掩埋場可收受處置。為妥善處理苗栗縣廢棄物產出焚化灰渣，環保局在2017年規畫重置造橋鄉掩埋場，在今年1月20日經環差分析審查專案小組審查後退回，導致飛灰穩定化物處置急迫性增加。