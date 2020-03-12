名品城外國客掉8成 鄭文燦：爭取中央紓困方案

新冠肺炎疫情延燒，桃園市中壢區青埔華泰名品城，作為桃園機場周邊相關行業，同樣受到衝擊，華泰名品城總經理梁曙凡表示，但受疫情關係，中港澳韓等外籍旅客量減少，對比年前到現在，大概掉了8成，整體業績也掉了約2到3成。

桃園市長鄭文燦今天早上訪視中壢青埔華泰名品城，關心疫情影響，他表示，新冠肺炎疫情持續延燒，國外旅客入境與國內消費量減少，衝擊桃園機場周邊相關行業，為減緩疫情影響，市府除配合行政院產業紓困方案，成立紓困辦公室外，也積極蒐集與彙整紓困需求，提供中央參考並爭取相關資源，努力協助振興產業。

鄭文燦表示，華泰名品城為青埔消費熱區，占地範圍廣闊，各進駐店家空間與空調皆獨立，讓空氣能流通，而防疫對策也很周全，有效減少群聚感染可能性。

鄭文燦提及，為防範疫情擴散，市府將協助調度酒精等相關防疫物資，並督導商場加強內部管理，包括，員工定時量測並記錄體溫、發送口罩予員工做自主管理、入口處放置酒精或洗手液供民眾使用、定時消毒賣場內手扶梯及公共區域等，並請商場多加宣導戴口罩、勤洗手、量體溫等事項，落實民眾自主健康管理，降低感染風險。

梁曙凡表示，華泰名品城因為是開放空間，且由於美式賣場的特色，每個租戶（店家）的空調都是獨立的，讓客人相對安心。但受疫情關係，中港澳韓等外籍旅客量減少，對比年前道現在，大概掉了8成，整體業績大概掉2到3成，但會持續落實防疫方案，讓消費者逛得安心。產業紓困層面，除接受政府支援外，也會實施開源節流對策，並鼓勵員工們共度防疫難關。