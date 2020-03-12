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被嗆「做的不開心就不要做」 新竹藥師停賣口罩一天

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣新豐鄉一間健保特約藥局，昨天晚間掛出公告，指出「病人王Ｘ昀的阿嬤嗆藥師說：做的不開心就不要做，所以今日（3月12日）不賣口罩」。圖／擷取自臉書社團
新竹縣新豐鄉一間健保特約藥局，昨天晚間掛出公告，指出「病人王Ｘ昀的阿嬤嗆藥師說：做的不開心就不要做，所以今日（3月12日）不賣口罩」。圖／擷取自臉書社團

新竹縣新豐鄉一間健保特約藥局，昨天晚間掛出公告，指出「病人王Ｘ昀的阿嬤嗆藥師說：做的不開心就不要做，所以今日（3月12日）不賣口罩」，被拍照傳上臉書社團「爆廢公社」，引起網友議論，新竹縣藥師公會理事長林禹佑證實確有此事，也呼籲民眾理性對待藥師，該藥局14日將連同12日未販售的份量一併出售。

新冠肺炎疫情延燒，全民瘋搶口罩，口罩實名制2月上路，民眾可使用健保卡在健保特約藥局購買，卻也造成不少亂象，許多民眾仍不清楚購買規定，錯記或不知買口罩須依據身分證最後一碼照時間買，買不到口罩就對藥師發怒、質疑藥師、藥局，甚至想透過「盧」功耍賴，讓其他排隊購買口罩的民眾整個行程都被延誤。

林禹佑表示，健保特約藥局一般分為社區藥局、門前藥局2種，門前藥局即為附在診所、醫院旁的藥局，多數僅有1至2名藥師，且幾乎不會有藥師助理，平日忙於調劑、處方箋用藥，偏鄉更有許多個人駐點、個人藥師的藥局，沒有額外時間做防疫動作，增加販售口罩業務，對他們來說非常辛苦。

林禹佑也呼籲，民眾購買口罩務必理性配合，勿為難基層藥師，購買口罩請看清公告、自備零錢，以免增加藥師業務負擔，藥師遵守國家政策，也期望民眾共體時艱。

林禹佑也指出，除非是藥師態度惡劣，且大損藥師形象、打擊士氣，才會提報到藥師公會全聯會，至於貼出公告的朱姓藥師，他能同理該藥師的心情，但也希望不要出現仿效行為。

貼出公告的藥師也在個人臉書po文，「我也不想做這些每天被嗆的工作，不是我不讓你買，而是政府的電腦系統不給買」解釋後還被質疑，貼文Po出後收到不少網友留言打氣，「藥師讚」、「藥師辛苦了」。

藥局更新公告，14日將連同12日未販售的口罩份量一併出售。圖／擷取自藥師個人臉書
藥局更新公告，14日將連同12日未販售的口罩份量一併出售。圖／擷取自藥師個人臉書

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