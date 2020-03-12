保護產婦及新生兒 苗栗縣產後護理之家防疫「升級」

苗栗縣政府衛生局因應防疫需求，要求縣內的產後護理之家加強門禁管制，目前各護理之家的門禁管制已陸續「升級」，藉此強化保護產婦及新生兒的健康。

苗栗縣衛生局指出，現代人生的少，又希望月子坐得好，對品質要求日益提高，產後護理之家順時發揮且發揚傳統的坐月子文化；在新冠肺炎防疫期間，加強對於媽媽及寶寶的保護更是不能少。

衛生局醫政科指出，產後護理之家服務對象為出生2個月內的嬰兒與產婦，有專業護理師幫忙照護寶寶，幫媽媽分擔許多辛勞，但親餵和擠奶還是無法假手他人，尤其是母奶量產的媽媽，每一、兩個小時就要擠奶，其實很需要休息時間，但親朋好友往往一聽到產婦生完寶寶，就紛紛跑來探望，往往熱情變成困擾。

各機構平時會藉由限制會客時間讓媽媽有時間喘口氣，此階段的嬰兒對病菌抵抗力較弱，且環境適應能力還在發展中，要讓產婦在坐月子期間能安心休養，不必擔心嬰兒受感染的問題，機構在執行感染管制措施對產嬰的安全更形重要。

醫政科指出，現階段正值新冠肺炎防疫期間，對媽媽及寶寶的防護更要加倍，縣內6間產後護理之家對於門禁管制及限制探訪時間加倍嚴謹，以減少交互感染機會，期望能提供給每位產婦及嬰兒更安全、健康的照護環境。

衛生局張蕊仙局長呼籲，為共同落實抗疫，對於現階段進入各產後護理之家的民眾，無論陪宿或訪客都必須登記，於出入口配合量測體溫並提供旅遊史、職業史、接觸史及群聚史等資訊，為落實人員管制措施，全面積極防堵疫情。目前，縣內各產後護理之家訪客及陪宿規範如附件，或可上衛生局網站查詢 (熱門資訊)，惟實際仍以各機構公告訊息為準。