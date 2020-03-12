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厭倦聽空話的絕望 日本311大地震的災民「復興倦怠」

2男稱野溪泡湯受困河床 警消跋山涉水救援

中央社 / 苗栗縣12日電

苗栗縣消防局今天指出，彭姓、劉姓2名男子聲稱前往大安溪上游野溪泡湯，中途遇到大雨溪水暴漲，受困河床，警消出動10餘人跋山涉水，順利協助2人下山，所幸並無大礙。

苗栗縣消防局象鼻分隊小隊長劉健鋒表示，10日下午接獲通報，大安溪上游距離梅象橋約3公里處，有民眾遭洪水圍困、急需救援，但當時無法確認受困民眾位置，且因氣候不佳、溪水湍急，無法溯溪搜尋。

11日清晨，警消協同山青在雪見遊憩區集合後，分為2組，1組配合巡山員下切河床徒步搜索，另1組人員透過無人機從沿河床空拍搜尋，但經過一整個上午都毫無所獲。

劉健鋒指出，因河水湍急加上河床崎嶇難行，為把握救人黃金時間，下午改由駕駛越野吉普車往上游溯溪搜救，中途穿越水深約1.5公尺的溪流，以及高達數層樓的巨石，終於順利找到彭男（53歲）和劉男（49歲），所幸並無大礙。

警方表示，彭男和劉男供稱2人相約，9日從三義鄉前往大安溪上游泡野溪溫泉，不料，10凌晨碰上大雨，受困高灘地，只好打電話求救；員警雖對2人說法存疑，但未查出有攜帶違禁品，只能提醒他們山區氣候不穩定，避免冒險，才能確保安全。

溯溪 苗栗縣 空拍

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