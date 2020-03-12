快訊

我增歐洲境外移入新冠肺炎確診 曾旅遊愛爾蘭、比利時

第二批武漢專機台商280陰性 還有81人檢體結果未出爐

大湖鄉親手作愛心口罩 千片送警消、弱勢

聯合晚報 / 記者范榮達／苗栗報導

新冠（武漢）肺炎疫情吃緊，苗栗縣大湖鄉日前愛心動員，30多名婦女出裁縫機、出力，7天完成手作口罩1000片，連日來口罩分送給第一線執勤的警、消、公部門人員，及弱勢族群，有人詢問一片要賣多少，她們回答愛心無價，希望口罩被好好珍惜利用，發揮最大功能。

苗栗縣大湖鄉長、大湖獅子會長胡娘妹等人發起愛心口罩製作，胡娘妹說，新冠肺炎持續延燒，街頭到處可見排隊買口罩，一些弱勢家庭口罩一片難求，剛好得知友人陳照平有奈米布，發想製作愛心口罩，結果獲得熱烈回響及支持，大湖鄉民代表會主席謝見德自掏腰包，購買口罩內層及外層布料，還有姐妹帶著家裡裁縫機來幫忙。

胡娘妹指出，30多名婦女參與製作口罩，有人天天都來幫忙，她們從摸索到熟練，期間還有人提供食品、泡咖啡，七天的努力，1000片口罩於3月3日完成，口罩製作精美，有人問口罩一片賣多少錢，答案是無價，因為是集眾人的愛心手作而成。

「大湖有您們真好，也祈願天佑大湖」！胡娘妹感謝眾人有錢出錢、有力出力的愛心動員，連日來並代表贈送手作口罩給弱勢族群、警消及公部門第一線工作人員，希望愛心口罩物盡其用。

口罩 愛心 新冠肺炎

延伸閱讀

劉玉皙、佘健源／利大於弊或弊大於利？口罩配給制的經濟分析

搶當防疫補給站 超商雙雄推領口罩、咖啡買一送一

口罩實名2.0上路 政院：流量大 用健保卡或APP有塞車

遇易流口水孩童 寄養媽媽手製口罩套

相關新聞

竹縣姊妹市芝加哥衛斯蒙市 愛心捐贈1400片防疫口罩

新冠肺炎疫情持續升溫，新竹縣的姊妹市美國芝加哥衛斯蒙市消防局，特別募集1400片防疫口罩致贈縣府，期盼協助新竹縣各級學校...

苗栗飛灰穩定化物掩埋場將飽和 若委由民間需籌措7千萬

苗栗縣環保局今到縣議會針對「全國廢棄物處理及苗栗縣廢棄物處理問題」專案報告。環保局指出，縣內僅頭份掩埋場可收受處置垃圾焚...

大湖鄉親手作愛心口罩 千片送警消、弱勢

新冠（武漢）肺炎疫情吃緊，苗栗縣大湖鄉日前愛心動員，30多名婦女出裁縫機、出力，7天完成手作口罩1000片，連日來口罩分...

被嗆「做的不開心就不要做」 新竹藥師停賣口罩一天

新竹縣新豐鄉一間健保特約藥局，昨天晚間掛出公告，指出「病人王Ｘ昀的阿嬤嗆藥師說：做的不開心就不要做，所以今日（3月12日...

保護產婦及新生兒 苗栗縣產後護理之家防疫「升級」

苗栗縣政府衛生局因應防疫需求，要求縣內的產後護理之家加強門禁管制，目前各護理之家的門禁管制已陸續「升級」，藉此強化保護產...

新冠肺炎防疫當前 台南南區公園及兒童遊具消毒

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市南區區公所區長蔡秀琴會同邀集衛生所、田寮里長王能波及志工等人，攜手對田寮育樂公園與好望角的設施及...

竹北縣政九路南段易淹水 獲前瞻6150萬改善排水

新竹縣竹北市縣政九路南段過去曾遇豪雨淹水，縣府向中央爭取前瞻基礎建設經費6150萬元，辦理｢竹北市縣政九路雨水下水道工程...

王浩宇爆張益贍曾拉攏結盟 柯文哲：阿達嘛秀抖

民眾黨中央委員張益贍昨遭周刊踢爆，和民眾黨團助理蔡宜芳兩人有不倫戀，隨後更糟桃園市議員王浩宇爆料，指張益贍曾與他談結盟，...

管制額溫槍出口 桃園5000支近期將先配發各級學校

新冠肺炎持續，桃園市長鄭文燦今天早上主持防疫會議表示，因先前管制額溫槍出口，為了學生安全已和業者訂購5000支，近期內就...

苗栗縣8成山坡地 違反水保法未限期改善累計開罰逾百萬

苗栗縣有「山城」美稱，全縣18鄉鎮都有山坡地，其中5個鄉鎮是全坡地，民眾在開發、開挖整地前，都須符合水土保持法規範，苗栗...

大湖愛心手作口罩「無價」 1000片送警消及弱勢

新冠（武漢）肺炎疫情吃緊，苗栗縣大湖鄉日前愛心動員，30多名婦女出裁縫機、出力，7天完成手作口罩1000片，連日來口罩分...

周末輕旅行／龍潭大北坑茶鄉 來趟魯冰花之戀

桃園市客家族群超過80萬人居全台之冠，龍潭區大北坑是客家茶鄉，也是台灣古老的產茶區之一。當地農村發展協會理事長陳嘉慶、總幹事江增平和工作夥伴用心經營社區、休閒農業和傳承發揚客家文化，茶區以友善耕作或有機栽培建構健康生態環境，讓小綠葉蟬能安全棲息，進而造就知名的「東方美人茶」。

熱門新聞

新冠肺炎基隆零確診破功 議員要求地方加強防疫

被嗆「做的不開心就不要做」 新竹藥師停賣口罩一天

網傳第47例新冠肺炎確診病例在台南 衛生局回應了

生人迴避！台中深夜11點跨三轄區「送肉粽」

桃園市人口激增 龍潭這裡喊「分里」

台東知名景點「金剛大道」染紫！ 民眾：美呆了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。