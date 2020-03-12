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厭倦聽空話的絕望 日本311大地震的災民「復興倦怠」

交大IAPS新創團隊為國家防疫助攻 科技增強防疫動能

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
IAPS團隊合影。圖／國立交通大學提供
IAPS團隊合影。圖／國立交通大學提供

新冠肺炎疫情延燒，由交通大學產業加速器暨專利開發策略中心所扶植四個新創科技團隊，分別研發「新型居家定位系統」、「群組即時遠距健康照護平台」、「智慧販賣口罩機 」、「零接觸物業管理平台」等防疫新科技，希望新創科技能增強台灣防疫的動能。

交通大學產業加速器暨專利開發策略中心（IAPS）致力於打造跨國、跨產業合作的創業生態系統，協助國內外科技新創促成投資、串連國內外產業合作夥伴，部分團隊創辦人與成員為交大校友，畢業後持續與交大進行產學合作，目前進駐於交大管理的空間中。

常有需居家檢疫或居家隔離的民眾到處趴趴走，對此，IAPS新創團隊瀚誼世界科技研發的「新型居家定位系統」可針對居家隔離者設定訊號，於每5分鐘回報一次，當訊號中斷時會主動通知防疫單位，另有「緊急呼救按鈕」提供隔離者對外求救，若隔離者長時間未移動，也會主動通知防疫單位關心。

IAPS新創團隊奇翼醫電開發「群組即時遠距健康照護平台」，使用者只需要配戴監測裝置，即可從App上看到心律與呼吸變化，系統若發現異常，隨即通知相關單位，提前進行醫療處置。目前團隊正準備向政府提案，未來還將串接醫病服務平台研發咳嗽與發燒偵測技術，做為使用者做遠距初診；由AI先進行初步篩選，確認是否需到院就診或是須由防疫機構介入。

IAPS新創團隊BiiLabs跟業安科技公司合作，開發智慧型口罩販賣機，結合數位辨識技術和口罩地圖，推出第一台「非醫療用口罩販賣機」，民眾可以手機掃QRcode開啟網頁，再用鏡頭掃描身分證完成驗證程序，即可領取口罩。智慧型口罩販賣機不但可舒緩排隊人潮，出門前也能事先在網路查詢附近機台的口罩數量，避免白跑一趟，讓藥師回到正軌，服務真正需要的民眾。

金箍棒智慧物業管理耗資千萬打造管理者與房東全方位的雲端管理平台，結合IoT設備(線上攝影機、智慧門鎖)完成零接觸的物業管理平台，改變傳統租賃市場傳統帶看簽約模式，將租賃產業帶入遠端化管理的境界。除有系統管理租約資訊，更可隨時掌握房客、租期、租金的動態。透過自動化的雲端系統，輕鬆管理租約物件，大幅節省人力成本、提高管理效率，也減少了人與人近距離接觸的機會。

奇翼醫電開發「群組即時遠距健康照護平台」。圖／國立交通大學提供
奇翼醫電開發「群組即時遠距健康照護平台」。圖／國立交通大學提供

口罩 交大 專利

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