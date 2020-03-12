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敬老愛心卡每月點數用不完 桃市議員籲開放「買口罩」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市65歲以上長者可申辦敬老愛心卡，市府每月儲值800點，但點數用不完即歸零，由於現在新冠肺炎疫情延燒，市議員李家興（左）今天中午在議會質詢時，靈機一動建議市府社會局長鄭貴華（右）問說「可以買口罩嗎？」記者張裕珍／翻攝
桃園市65歲以上長者可申辦敬老愛心卡，市府每月儲值800點，但點數用不完即歸零，由於現在新冠肺炎疫情延燒，市議員李家興（左）今天中午在議會質詢時，靈機一動建議市府社會局長鄭貴華（右）問說「可以買口罩嗎？」記者張裕珍／翻攝

桃園市65歲以上長者可申辦敬老愛心卡，市府每月儲值800點，可供長者坐車、運動或到風景區遊覽，但點數用不完即歸零，由於現在新冠肺炎疫情延燒，許多民眾抱怨買不到口罩，市議員李家興今天中午在議會質詢時，靈機一動建議市府「可以買口罩嗎？」他認為，政府口罩政策造成民眾困擾，防疫非常時期應放寬以減輕長輩負擔。

市府社會局長鄭貴華答詢說，敬老愛心卡目的在於鼓勵長者外出，因此點數以鼓勵搭車、運動或其他社會參與等為主，並不適合用在「採購」上。

市議員林政賢說，現行敬老愛心卡每月800點，一年總計9600點，但每月餘額不得延續，希望推動成每半年給5千點或每3個月給2500點，累計並限定期間內使用完畢，或是1年直接給1萬點，不該每月沒用完，點數就歸零，政府美意打折。

市議員黃婉如認為，現行敬老愛心卡每月800點，等同1年就有9600點，但每月就得歸零，「為何不能讓長者盡情使用」，且搭乘愛心計程車也只是部分補貼，形容就像「開餐廳卻怕別人吃」，應該更放寬讓長者便利使用。

市議員褚春來說，敬老愛心卡搭乘愛心計程車政策美意雖好，但他發現運將因申請手續繁瑣，易對使用此優惠者有排斥感覺，應該設法改善，市議員涂權吉也說，很多長者反映愛心計程車不好叫，市府要協助處理。

鄭貴華說，市府社會局針對敬老愛心卡1年編2億元，幾乎都執行完畢，原民局也有針對原民敬老愛心卡編列1500萬元，原則按月發放，希望鼓勵長輩定期外出，愛心計程車使用問題會再與交通局討論，另目前敬老愛心卡可扣點參觀慈湖、小烏來等風景區，後續會再來研議其他觀光景點開放給長輩使用，市府也會多加宣導。

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