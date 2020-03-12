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新冠肺炎防疫當前 台南南區公園及兒童遊具消毒
新冠肺炎疫情嚴峻，台南市南區區公所區長蔡秀琴會同邀集衛生所、田寮里長王能波及志工等人，攜手對田寮育樂公園與好望角的設施及兒童遊具進行消毒工作，蔡秀琴呼籲各里辦公處一起防範，共同為市民及小朋友身體健康安全把關。
區長蔡秀琴表示，近日新冠肺炎疫情嚴峻，公園與好望角為鄰里最親近的休閒散步場所，為了讓到公園與好望角休憩的民眾都能安心，所以提出公園與好望角的設施及兒童遊具進行消毒的想法。
因此，南區區公所邀請相關單位及田寮里志工等，選擇田寮育樂公園進行公園的設施及遊具示範消毒，希望藉此拋磚引玉，鼓勵各里辦公處和團體加入防疫陣容。現場示範公園與好望角的設施及遊具消毒外，也進行教學漂白水防疫製作流程。
蔡秀琴指出，唯有公私部門緊密合作，防疫才能夠滴水不露，提醒民眾加強勤洗手保持個人衛生習慣，若有體溫超過攝氏37.5℃者，勸導民眾返家休息，倘發現有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，要戴口罩並盡速就醫，及盡量避免參加聚會活動等衛生教育宣導，並作好個人的防護措施。
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