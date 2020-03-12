新竹馬偕今啟用新冠肺炎病毒合約實驗室

新竹馬偕醫院今宣布啟用竹竹苗第一間新冠肺炎病毒合約實驗室，未來新竹縣市檢體都需送至該病毒合約實驗室檢驗，每日檢測量可達48組，並縮短病患等待檢驗結果的時間、降低病患感染後分艙分流對應時間差、提升地方政府防疫應變能力。市府衛生局說，目前已獲衛服部疾管署指定，未來新竹縣市檢體都需送至該實驗室檢驗。

衛生局指出，由於過去竹竹苗沒有合格的病毒檢驗實驗室，檢體必須由專車送達台北昆陽實驗室，萬一剛好錯過實驗室作業時間，還須半夜轉送至桃園、台中等實驗室，十分耗時。經市府、疾病管制署北區管制中心及馬偕醫院合作，引進自動核酸萃取儀來檢驗新型冠狀病毒，並成立病毒實驗室，未來檢體不需耗費48小時送至外縣市，只需4小時就能即時檢驗。

新竹馬偕醫院表示，新冠肺炎病毒屬第五類法定傳染病，據「傳染病檢驗及檢驗機構管理辦法第6條第1款」規定，目前檢測新冠肺炎病毒是以世界標準的核酸檢驗方之標準檢驗(gold standard)式進行，院方符合相關規範，且通過疾管署測試審核，取得操作認可，實驗室初期規劃一天執行兩批次操作，每批次最多24組檢體，未來會依疫情需要做相關適度調整，希望能協助中央、市府及院方做疫情把關，善盡醫檢師職責。