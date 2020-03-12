快訊

又一家！名店「阿秋大肥鵝」 台中太平店3月底歇業

聞疫情致NBA聯盟停賽 林書豪：我真的很害怕

新竹馬偕今啟用新冠肺炎病毒合約實驗室

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹馬偕醫院今宣布啟用竹竹苗第一間新冠肺炎病毒合約實驗室，未來將縮短病患等待檢驗結果的時間、降低病患感染後分艙分流對應時間差、提升地方政府防疫應變能力。圖／新竹馬偕醫院提供
新竹馬偕醫院今宣布啟用竹竹苗第一間新冠肺炎病毒合約實驗室，未來將縮短病患等待檢驗結果的時間、降低病患感染後分艙分流對應時間差、提升地方政府防疫應變能力。圖／新竹馬偕醫院提供

新竹馬偕醫院今宣布啟用竹竹苗第一間新冠肺炎病毒合約實驗室，未來新竹縣市檢體都需送至該病毒合約實驗室檢驗，每日檢測量可達48組，並縮短病患等待檢驗結果的時間、降低病患感染後分艙分流對應時間差、提升地方政府防疫應變能力。市府衛生局說，目前已獲衛服部疾管署指定，未來新竹縣市檢體都需送至該實驗室檢驗。

衛生局指出，由於過去竹竹苗沒有合格的病毒檢驗實驗室，檢體必須由專車送達台北昆陽實驗室，萬一剛好錯過實驗室作業時間，還須半夜轉送至桃園、台中等實驗室，十分耗時。經市府、疾病管制署北區管制中心及馬偕醫院合作，引進自動核酸萃取儀來檢驗新型冠狀病毒，並成立病毒實驗室，未來檢體不需耗費48小時送至外縣市，只需4小時就能即時檢驗。

新竹馬偕醫院表示，新冠肺炎病毒屬第五類法定傳染病，據「傳染病檢驗及檢驗機構管理辦法第6條第1款」規定，目前檢測新冠肺炎病毒是以世界標準的核酸檢驗方之標準檢驗(gold standard)式進行，院方符合相關規範，且通過疾管署測試審核，取得操作認可，實驗室初期規劃一天執行兩批次操作，每批次最多24組檢體，未來會依疫情需要做相關適度調整，希望能協助中央、市府及院方做疫情把關，善盡醫檢師職責。

馬偕醫院今舉行記者會，市長林智堅到場勉勵，他說，感謝院方投入100萬元引進新冠肺炎病毒檢驗儀器，為大新竹地區民眾健康把關，成為竹竹苗的醫療檢驗後盾，減少檢體外送的車程時間，也加速竹市通報個案檢驗結果，縮短病患與家屬焦急等候時間，讓市府快速掌握個案狀況。

新竹馬偕醫院今宣布啟用竹竹苗第一間新冠肺炎病毒合約實驗室，未來將縮短病患等待檢驗結果的時間、降低病患感染後分艙分流對應時間差、提升地方政府防疫應變能力。圖／新竹馬偕醫院提供
新竹馬偕醫院今宣布啟用竹竹苗第一間新冠肺炎病毒合約實驗室，未來將縮短病患等待檢驗結果的時間、降低病患感染後分艙分流對應時間差、提升地方政府防疫應變能力。圖／新竹馬偕醫院提供

新冠肺炎 新竹 馬偕醫院

延伸閱讀

美國新冠肺炎疫情升溫 台股一度重挫500點

2020愛地球 岡山榮家長輩植樹增強心靈免疫力

受惠PCB轉單 宏泰接單旺

台達電受疫情影響 港系日系外資下修目標價

相關新聞

竹北縣政九路南段易淹水 獲前瞻6150萬改善排水

新竹縣竹北市縣政九路南段過去曾遇豪雨淹水，縣府向中央爭取前瞻基礎建設經費6150萬元，辦理｢竹北市縣政九路雨水下水道工程...

被嗆「做的不開心就不要做」 新竹藥師停賣口罩一天

新竹縣新豐鄉一間健保特約藥局，昨天晚間掛出公告，指出「病人王Ｘ昀的阿嬤嗆藥師說：做的不開心就不要做，所以今日（3月12日...

保護產婦及新生兒 苗栗縣產後護理之家防疫「升級」

苗栗縣政府衛生局因應防疫需求，要求縣內的產後護理之家加強門禁管制，目前各護理之家的門禁管制已陸續「升級」，藉此強化保護產...

新冠肺炎防疫當前 台南南區公園及兒童遊具消毒

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市南區區公所區長蔡秀琴會同邀集衛生所、田寮里長王能波及志工等人，攜手對田寮育樂公園與好望角的設施及...

王浩宇爆張益贍曾拉攏結盟 柯文哲：阿達嘛秀抖

民眾黨中央委員張益贍昨遭周刊踢爆，和民眾黨團助理蔡宜芳兩人有不倫戀，隨後更糟桃園市議員王浩宇爆料，指張益贍曾與他談結盟，...

管制額溫槍出口 桃園5000支近期將先配發各級學校

新冠肺炎持續，桃園市長鄭文燦今天早上主持防疫會議表示，因先前管制額溫槍出口，為了學生安全已和業者訂購5000支，近期內就...

苗栗縣8成山坡地 違反水保法未限期改善累計開罰逾百萬

苗栗縣有「山城」美稱，全縣18鄉鎮都有山坡地，其中5個鄉鎮是全坡地，民眾在開發、開挖整地前，都須符合水土保持法規範，苗栗...

大湖愛心手作口罩「無價」 1000片送警消及弱勢

新冠（武漢）肺炎疫情吃緊，苗栗縣大湖鄉日前愛心動員，30多名婦女出裁縫機、出力，7天完成手作口罩1000片，連日來口罩分...

周末輕旅行／龍潭大北坑茶鄉 來趟魯冰花之戀

桃園市客家族群超過80萬人居全台之冠，龍潭區大北坑是客家茶鄉，也是台灣古老的產茶區之一。當地農村發展協會理事長陳嘉慶、總幹事江增平和工作夥伴用心經營社區、休閒農業和傳承發揚客家文化，茶區以友善耕作或有機栽培建構健康生態環境，讓小綠葉蟬能安全棲息，進而造就知名的「東方美人茶」。

大小里人口落差7倍 桃市議員建議分里

桃園市人口破225萬，但行政區大小里落差大，八德區最大里1萬1880人，最小1694人，差7倍之多，里長工作吃不消，議員建議分里，市府民政局表示3月底將彙整各里需求，原則上在選前一年公告分里。

褐根菌肆虐 苗栗老樟樹岌岌可危

苗栗縣「樹癌」褐根菌肆虐，逼近興隆國小千年樟樹及大湖鄉警察宿舍的百年樟樹，鄉長胡娘妹等地方人士為老樟樹請命，縣府農業處表示將爭取經費盡速防治。

新竹靖廬老樹群 市府擬列保

移民署新竹收容所（俗稱新竹靖廬）園區內有近70棵具歷史意義的濕地松、樟樹、紅淡比等老樹，4月將由新竹市樹保委員會審議，通過後就能列保。

熱門新聞

新冠肺炎基隆零確診破功 議員要求地方加強防疫

嘉義市建國二村土地 未來規畫百貨、電影城

生人迴避！台中深夜11點跨三轄區「送肉粽」

竹市明起率先實名制配售市場攤商口罩 每人最多6片

花蓮1名學生昨搭武漢包機返台 仍有6生滯陸未歸

桃園市人口激增 龍潭這裡喊「分里」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。