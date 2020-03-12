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竹北縣政九路南段易淹水 獲前瞻6150萬改善排水

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣竹北市縣政九路南段過去曾遇豪雨淹水，縣府向中央爭取前瞻基礎建設經費6150萬元，辦理｢竹北市縣政九路雨水下水道工程｣，預計明年3月完工。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市縣政九路南段過去曾遇豪雨淹水，縣府向中央爭取前瞻基礎建設經費6150萬元，辦理｢竹北市縣政九路雨水下水道工程｣，預計明年3月完工。圖／新竹縣政府提供

新竹縣竹北市縣政九路南段過去曾遇豪雨淹水，縣府向中央爭取前瞻基礎建設經費6150萬元，辦理｢竹北市縣政九路雨水下水道工程｣，預計明年3月完工，完工後可有效改善竹北市興隆路一段及縣政九路地區的排水瓶頸問題。

縣長楊文科表示，因氣侯暖化及極端氣候現象，容易造成瞬間降下豪大雨的情形，加上都市的更新與擴張、綠地減少，雨水無法快速滲透到地下排除，易發生積、淹水，因此，道路下方的雨水下水道排水設施建設相當重要。

為此，縣府爭取「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」計畫，竹北市縣政九路雨水下水道工程獲核定經費6150萬元，且是全額補助。

縣府工務處長林鶴斯指出，工程施工範圍為竹北市縣政九路南段，從福興路至興隆路段，以及穿越六家堤防至頭前溪高灘地，將新設長397.2公尺的箱涵，並在穿越興隆路一段與六家堤防設置181.7公尺的鋼筋混凝土管、六家堤防外高灘地設置長119.8公尺的排水明渠，及興隆路現有S 幹線設置匯流井1 座，預計110年3月完工。

林鶴斯也提醒民眾，未來興隆路與縣政九路口施作匯流井工程時，東、西向車道各限縮為1車道，將派員疏導交通，請車輛配合改道分流，減少施工時路口發生壅塞情形。

另外，目前新竹縣雨水下水道實施率為73.09%，其中竹北市達90.84%，後續縣府也將視各鄉、鎮、市地區實際需要，積極向中央爭取補助經費，加強雨水下水道建設，提昇新竹縣民眾的生活品質。

北市 新竹 前瞻基礎建設

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