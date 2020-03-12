鄭文燦盼中職賽事再延 或不開放觀眾進場
中華職業棒球大聯盟開幕戰已延到28日在桃園國際棒球場開打，但桃園市長鄭文燦今天表示，希望中職賽事再延期或僅線上直播、電視轉播，不開放觀眾進場，以防範疫情散播。
鄭文燦上午在桃園市政府武漢肺炎防疫專案會議明確表達，日本、韓國職棒都已延賽，距28日只剩2週，疫情顯然不可能結束，球賽又是1000人以上大型活動，他指示下午將出席中職防疫小組會議的桃市府體育局長莊佳佳明確表達市府立場。
此外，鄭文燦表示，目前台灣製造額溫槍已禁出口，各級學校班級總數超過1萬個，目前仍有約5000支缺口，市府正和製造商協調，希望先採購5000支供學校使用，達成「一班一額（耳）溫槍」目標；如果還有餘裕，將支援補教、課輔行業2000支，讓學生及家長更安心。
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