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負壓房護理長：完善的防疫措施才能將恐懼降到最低

聯合報 / 記者鄭國樑陳夢茹/桃園即時報導
負壓隔離病房每天都要以最高規格防疫措施投入防疫工作。圖/衛福部桃園醫院提供
負壓隔離病房每天都要以最高規格防疫措施投入防疫工作。圖/衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院是新冠肺炎防疫重要責任醫院，早在今年初就投入準備工作。負壓隔離病房羅美惠護理長記憶猶新，1月21下午2點10分電話響起，大家就開始清潔消毒負壓隔離病房，每間設置生理監視器、耳溫槍、張貼PPE（全身防護衣，又稱兔寶寶裝）穿脫海報、清點防疫物資、備量、拉動線、環境準備。

一開始，護理師們緊張的情緒不只寫在臉上，「阿長，怎麼回事？我們要照顧這些病人嗎？不是說要收治到其他應變醫院嗎？」，羅美惠被問時意識到要「先安定軍心」。儘管同仁們每年都會做傳染病應變演習和PPE穿脫訓練，但當實際面對未知的新興病毒時，由於從未有過照護經驗的同仁們還是會擔心，害怕自己會被感染、害怕傳染給家人等。

她於是召集同仁，印出相關SOP指導書，告訴他們執行步驟，而且要確保每個環節都萬無一失，配合中央政策做出應對，「只有做好完善的防疫措施才能將恐懼降到最低」。

羅美惠表示，大陸疫情持續擴大，再加上新聞媒體大篇幅報導，國際間城市、國家確診數攀升，還有病人於隔離期間其內心的不安與驚恐帶來的情緒反應，等待檢驗結果的焦慮、無法掌握未來的不確定性，以及害怕被標籤化的恐懼等，都是負壓病房護理人員每天要面對的情境。

另外，人員調度困難，造成同仁工作量逐漸增加，再加上兩位同仁陸續出現咳嗽、發燒等症狀雖然最後確認只是虛驚一場，但是這段期間緊張壓抑的心情讓羅美惠一度在獨處的時候，不禁難過地哭了起來，擔心起自己是否能勝任這麼重要的防疫任務？所幸醫院有強大的醫療團隊，能夠在第一時間協助並支持她們第一線人員；期間防疫物資面臨短缺，全體動員連同行政同仁也齊心協力自製防護面罩，讓同仁能無後顧之憂地在安全防護下進行照護。

羅美惠指出，當收置疑似案例時，要主動關懷、有效溝通和提供相關訊息協助病患解決問題，才能進一步達到良好防疫照護。防疫動員的層面缺一不可，社會大眾如果覺得第一線的醫護人員處境危險，「請您做好自我管控，保護自己」，就醫時也請不要驚慌，配合隔離措施、量體溫，還有。她呼籲請將物資留給真正需要的人，這些實際的作為真的比一句「您辛苦了！」對他們更為受用。

羅美惠護理長和護理師同事在負壓隔離房投入防疫工作。圖/衛福部桃園醫院提供
羅美惠護理長和護理師同事在負壓隔離房投入防疫工作。圖/衛福部桃園醫院提供

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