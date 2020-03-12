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王浩宇爆張益贍曾拉攏結盟 柯文哲：阿達嘛秀抖
民眾黨中央委員張益贍昨遭周刊踢爆，和民眾黨團助理蔡宜芳兩人有不倫戀，隨後更糟桃園市議員王浩宇爆料，指張益贍曾與他談結盟，密謀「拉下民進黨候選人、邊緣化時力」。對此，民眾黨中央昨急切割，上午才說是停權調查，下午火速做出決議，將張益贍開除黨籍處分；至於黨團助理蔡宜芳因無黨職，另行調查，並視後續調查結果進行處分。
對於黨內火速開鍘，柯文哲反問「這有迅速嗎」；兩個人情節不一樣，一個是不倫戀，那是另一回事，一個是怎麼會去和王浩宇，天啊，誰授權他做什麼事情，「我覺得實在是天兵」。
媒體追問，所以你不知情？柯文哲說，誰會知道，自己在媒體上怎麼讀都讀不懂，他（指張益贍）提供資料給王浩宇，讓王可以批柯，打民眾黨，邊緣化民進黨，讀來讀去什麼戰術，實在無法理解。
對於大選期間很多攻擊資料，顯然是來自於子弟兵的提供，柯文哲直言「你不覺得很奇怪嗎」，到底是什麼戰術，實在無法理解，閩南語「阿達嘛秀抖」，無法理解。
不過外界質疑，張益贍貴為中央委員，算是黨內核心幹部，若沒有黨內授權，怎麼敢做這樣子的事情？柯文哲表示「所以他就被開除了啊」。
至於是否希望蔡宜芳自行請辭？柯文哲說，我們該處理的處理，黨團人事自己會處理，反正還是有個制都，中評會，走程序就好了。
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