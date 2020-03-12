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管制額溫槍出口 桃園5000支近期將先配發各級學校

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦表示，額溫槍目前暫時禁止出口，以向業者訂購5000支，近期將配發給各學校。記者曾健祐／攝影
桃園市長鄭文燦表示，額溫槍目前暫時禁止出口，以向業者訂購5000支，近期將配發給各學校。記者曾健祐／攝影

新冠肺炎持續，桃園市長鄭文燦今天早上主持防疫會議表示，因先前管制額溫槍出口，為了學生安全已和業者訂購5000支，近期內就會配發給各級學校，若有餘裕會在撥給課輔、補教業者；有關中華職棒3月28日開打，鄭說，市府已表達明確立場希望線上轉播或延期，中華職棒今將再開會討論。

鄭文燦指出，因為額溫槍目前暫時禁止出口，已經和製造商在協談，希望能先採購5000支給學校使用，如果還有餘裕，會在支援補教、課輔行業2000支，希望給學生更大安心。

而中華職棒原本預定3月28日開打，距離現在只剩2個多禮拜，照現在情勢看來疫情勢必持續影響，市府明確表達希望線上轉播，或是其他延期方案，對此中華職棒內部先前多次討論，今天也將再次開會。

桃園市衛生局長王文彥也說，新冠肺炎桃園目前確診11例，而綜觀全球現以義大利死亡率最高，達到百分之6，初步分析以多數老人得病、就醫不便等原因，因此要降低死亡率以照顧老人、維持醫院人力為最重要。

鄭文燦說，桃園有68家老人福利機構、50家護理之家，已請社會局加強督導，其業務以長者為主，近期內他會安排時間去視察，而且從疫情觀察，中老人年抵抗力脆弱，所幸目前並未發生在相關機構群聚感染狀況。

鄭表示，有關證照展部分，衛生局決定相關醫事人員可以展延到下半年，避免在防疫第一線，又要做健康檢查，造成雙重負擔，另外身障手冊，桃園市目前有8萬個身障人士，因法規每5年需檢查一次，今年請社會局，依法最多可以再延長4個月，換證彈性大一點，這段期間不鼓勵身障者去醫院。

另外清明節將至，民政局也在各納骨塔設3道防疫，除量測體溫、噴酒精消毒，也管制人流等，並函請各機關取消聯合法會，延長納骨塔假日營業時間。

衛生局 新冠肺炎 身障者

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