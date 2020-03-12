快訊

好萊塢影星湯姆漢克夫婦 透過IG宣布新冠肺炎確診

口罩實名制2.0一開放就大當機 民眾：比高鐵票難搶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗縣8成山坡地 違反水保法未限期改善累計開罰逾百萬

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
苗栗縣卓蘭鎮坪林，業者違規構造物沒有拆除，水保科將處分並再限期改正。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣卓蘭鎮坪林，業者違規構造物沒有拆除，水保科將處分並再限期改正。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣有「山城」美稱，全縣18鄉鎮都有山坡地，其中5個鄉鎮是全坡地，民眾在開發、開挖整地前，都須符合水土保持法規範，苗栗縣水利處統計，108年違反水土保持法122件，要求限期改正完成110件，仍有11件未完成改正事項，依法開罰，11件累計開罰114萬元。

11件未完成改正事項中，開罰最高30萬元1件，是位在通霄的五里牌，業者違規傾倒土方，還以做水土保持的名義，又繼續違規，且是累犯，水利處接連多次開罰，該業者違反兩次水土保持法，兩次各開罰20萬元，另外未依在限期內改正，第一次開罰24萬、第二次開罰30萬元，光是此案，開罰共94萬元。

水利處指出，違反水土保持法，可開罰6萬到30萬以下罰鍰，且經繼續限期改正而不改正者或實施仍不合水土保持技術規範者，按次分別處罰，至改正為止，並令其停工，得沒入其設施及所使用的機具，強制拆除及清除其工作物，所需費用，由經營人、使用人或所有人負擔。

水保科指出，山坡地範圍土地開挖整地前，應依水土保持法規定擬具水土保持書件辦理申請，不要心存僥倖，直接違規開挖，或逕建違規構造物達到目地可以任意使用，一旦經取締後原整地及違規構造物興建成本，加上後續改正、拆除成本，將得不償失。

苗栗縣三灣錫隘，業者未依水保法提出申請，就擅自設置擋土設施，依違反水保法開罰20萬元，水利處要求該業者要限期改善，拆除違規擋土設施，恢復安定邊坡，業者依規定期限內改善；也有業者沒有在限期內改正，卓蘭鎮的坪林，業者違規構造物未拆除，水利處可依法處分，並再要求限期改善。

水保科指出，導正違規使用山坡民眾士以為受罰繳完罰款後就達到自我開發利益目的的僥倖心態，從2019年起，違規案限期改正除要求裸露土地需依照規範恢復植生覆蓋外，針對違規構造物（大多屬擋土牆）要求限期拆除、恢復安定邊坡並限制其違規範圍使用等配套，嚇阻累犯者持續違規開發事件發生。

水保科指出，108年違反水土保持法受處分後而須再限期改正122件，水利處派人改正檢查結果，改正完成有110件，仍有11件沒有完成改正事項，依法將繼續處罰至改正為止。依違反水保法案件罰鍰基準按次從6萬元開始，最高至30萬元，11件中，改正未完成處罰30萬元1件；20萬元1件；10萬元1件；8萬元3件，6萬元5件，總計114萬元，若未繳納罰款者，依法移送法務部行政執行署強制執行。

苗栗縣三灣錫隘，業者違反水土保持法，要求拆除違規擋土設施。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三灣錫隘，業者違反水土保持法，要求拆除違規擋土設施。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三灣錫隘，業者違反水土保持法，要求拆除違規擋土設施，拆除擋土設施恢復安定邊坡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三灣錫隘，業者違反水土保持法，要求拆除違規擋土設施，拆除擋土設施恢復安定邊坡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 法務部

延伸閱讀

五楊高架延伸 苗栗爭取延伸銅鑼、改善頭份交流道壅塞

影／「我從湖北回來發燒」 男子酒後濫叫救護車罰1600

新冠肺炎苗栗8床負壓隔離病房 衛生局：還有區域醫療網

推動節電創意無限 苗栗縣獲頒銀獎500萬補助弱勢

相關新聞

訪視國小午餐防疫／鄭文燦打餐說話 學童：市長不要講話

大市長被小學生糾正！桃園市長鄭文燦昨天訪視平鎮義興國小廚房及午餐防疫工作，到教室和學生一起排隊打餐時，開口稱讚衛生裝備齊全，排在後面的小學生提醒「市長不要講話」。原來是學校規定排隊、用餐全程都不能交談。

苗栗縣8成山坡地 違反水保法未限期改善累計開罰逾百萬

苗栗縣有「山城」美稱，全縣18鄉鎮都有山坡地，其中5個鄉鎮是全坡地，民眾在開發、開挖整地前，都須符合水土保持法規範，苗栗...

大湖愛心手作口罩「無價」 1000片送警消及弱勢

新冠（武漢）肺炎疫情吃緊，苗栗縣大湖鄉日前愛心動員，30多名婦女出裁縫機、出力，7天完成手作口罩1000片，連日來口罩分...

周末輕旅行／龍潭大北坑茶鄉 來趟魯冰花之戀

桃園市客家族群超過80萬人居全台之冠，龍潭區大北坑是客家茶鄉，也是台灣古老的產茶區之一。當地農村發展協會理事長陳嘉慶、總幹事江增平和工作夥伴用心經營社區、休閒農業和傳承發揚客家文化，茶區以友善耕作或有機栽培建構健康生態環境，讓小綠葉蟬能安全棲息，進而造就知名的「東方美人茶」。

大小里人口落差7倍 桃市議員建議分里

桃園市人口破225萬，但行政區大小里落差大，八德區最大里1萬1880人，最小1694人，差7倍之多，里長工作吃不消，議員建議分里，市府民政局表示3月底將彙整各里需求，原則上在選前一年公告分里。

褐根菌肆虐 苗栗老樟樹岌岌可危

苗栗縣「樹癌」褐根菌肆虐，逼近興隆國小千年樟樹及大湖鄉警察宿舍的百年樟樹，鄉長胡娘妹等地方人士為老樟樹請命，縣府農業處表示將爭取經費盡速防治。

新竹靖廬老樹群 市府擬列保

移民署新竹收容所（俗稱新竹靖廬）園區內有近70棵具歷史意義的濕地松、樟樹、紅淡比等老樹，4月將由新竹市樹保委員會審議，通過後就能列保。

掃墓防疫 桃竹苗停辦法會或縮減

清明掃墓季將屆，外界擔心防疫破口，桃竹竹苗4縣市紛採停辦或縮減法會規模因應，鼓勵民眾提早掃墓分流，並取消掃墓專車，桃園還推出線上追思服務，竹縣、苗縣未跟進，竹市府指出，2年前曾設網頁供民眾線上追思，由於民眾不習慣數位科技追思，網頁使用率低，已經停辦。

桃園醫院手工製50個兒童面罩 支援第2批武漢包機

第2批武漢包機回台，其中有不少是未成年的兒童，衛福部桃園醫院早在第1批武漢包機回台時，就已接下指令製作兒童面罩，這次派上...

穿防護衣的10小時 李倩瑜：行前有先問要不要包尿布

第2批武漢包機返台，為台灣醫療團隊成員的衛福部桃園醫院小兒科主任李倩瑜表示，10小時塞在防護衣裡，又熱又流汗，連返程時搭...

五楊高架延伸 苗栗爭取延伸銅鑼、改善頭份交流道壅塞

國道1號五楊高架延伸案，國家發展委員會今邀集內政部、財政部、交通部等部會，與桃園市、新竹縣市與苗栗縣等地方政府召開「國道...

桃園市人口激增 龍潭這裡喊「分里」

桃園市人口破225萬、逾82萬戶，但行政區大小里落差大，八德區最大里1萬1880人，最小1694人，差7倍之多，里長工作...

熱門新聞

嘉義市建國二村土地 未來規畫百貨、電影城

台南賞花熱點情報 五彩繽紛花海接力登場 一路美到4月

生人迴避！台中深夜11點跨三轄區「送肉粽」

竹市明起率先實名制配售市場攤商口罩 每人最多6片

花蓮1名學生昨搭武漢包機返台 仍有6生滯陸未歸

桃園市人口激增 龍潭這裡喊「分里」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。