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大湖愛心手作口罩「無價」 1000片送警消及弱勢

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉愛心動員，製作1000片口罩，贈送及弱勢族群，及第一線執勤的警、消、公部門人員。圖／胡娘妹提供
苗栗縣大湖鄉愛心動員，製作1000片口罩，贈送及弱勢族群，及第一線執勤的警、消、公部門人員。圖／胡娘妹提供

新冠（武漢）肺炎疫情吃緊，苗栗縣大湖鄉日前愛心動員，30多名婦女出裁縫機、出力，7天完成手作口罩1000片，連日來口罩分送給第一線執勤的警、消、公部門人員，及弱勢族群，有人詢問一片要賣多少，她們回答愛心回價，希望口罩被好好珍惜利用，發揮最大功能。

苗栗縣大湖鄉長、大湖獅子會長胡娘妹等人發起愛心口罩製作，胡娘妹說，新冠肺炎持續延燒，街頭到處可見排隊買口罩，一些弱勢家庭口罩1片難求，剛好得知友人陳照平有奈米布，發想製作愛心口罩，結果獲得熱烈回響及支持，大湖鄉民代表會主席謝見德自掏腰包，購買口罩內層及外層布料，還有姐妹帶著家裡裁縫機來幫忙。

胡娘妹指出，30多名婦女參與製作口罩，有人天天都來幫忙，她們從摸索到熟練，期間還有人提供食品、泡咖啡，7天的努力，1000片口罩於3月3日完成，口罩製作精美，有人問口罩一片賣多少錢，答案是無價，因為是集眾人的愛心手作而成。

「大湖有您們真好，也祈願天佑大湖」！胡娘妹感謝眾人有錢出錢、有力出力的愛心動員，連日來並代表贈送手作口罩給弱勢族群、警消及公部門第一線工作人員，希望愛心口罩物盡其用。

苗栗縣大湖鄉愛心動員，製作1000片口罩，贈送及弱勢族群，及第一線執勤的警、消、公部門人員。圖／胡娘妹提供
苗栗縣大湖鄉愛心動員，製作1000片口罩，贈送及弱勢族群，及第一線執勤的警、消、公部門人員。圖／胡娘妹提供
苗栗縣大湖鄉愛心動員，製作1000片口罩，贈送及弱勢族群，及第一線執勤的警、消、公部門人員。圖／胡娘妹提供
苗栗縣大湖鄉愛心動員，製作1000片口罩，贈送及弱勢族群，及第一線執勤的警、消、公部門人員。圖／胡娘妹提供
苗栗縣大湖鄉愛心動員，製作1000片口罩，贈送及弱勢族群，及第一線執勤的警、消、公部門人員。圖／胡娘妹提供
苗栗縣大湖鄉愛心動員，製作1000片口罩，贈送及弱勢族群，及第一線執勤的警、消、公部門人員。圖／胡娘妹提供

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