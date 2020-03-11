環團籲航空城土地徵收先環評 桃市府允嚴格把關

有環保團體指出，桃園航空城土地徵收案有浮報商業區範圍爭議，建議先進行環評再啟動土地徵收。桃園市政府今晚表示，土地徵收有其公益性及必要性，將嚴格監督降低對環境影響。

內政部地政司今天召開桃園航空城土地徵收擴大專案小組會議，但環保團體指出徵收案有浮報商業區範圍、未進行產業及敏感性族群評估等爭議，缺乏公益及必要性；呼籲政府先進行環評案後再啟動土地徵收。

對此，桃園市政府晚間發布新聞稿，地政局長陳錫禎在新聞稿中表示，桃園航空城計畫中的「擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」是以機場擴建第三跑道為核心，規劃必要的產業專用區、住宅區、商業區及公共設施用地，以建構完整的都市機能。

他說，從桃園市長鄭文燦在民國103年上任以來，歷經全區聽證、都市計畫審議及區段徵收範圍審核等上百場的說明會及審議，開發的公益性及必要性已歷經多次討論，並審定在案，範圍劃設經評估具有合理性及必要性。

陳錫禎提到，桃園國際機場運量及桃園市人口成長都超過原先預期，但產業用地供給已飽和，加上亞洲．矽谷計畫推動、台商回流，以及發展創新及物流產業等需求，都顯示產業用地開發的需求及必要性。

陳錫禎指出，目前機場捷運已通車，桃園捷運綠線也正在興建，更需加快航空城計畫範圍基礎建設，才能發揮整體建設效益，當地多數人都贊成儘速開發，市府也充分尊重在地民眾的意見，希望能加速建設。

陳錫禎表示，航空城土地區段徵收計畫已於去年10月陳報內政部審議，市府將持續透過說明會、逐戶面訪調查等方式了解民眾需求，並以「先建後遷」及「就近安置」等原則，由市府偕同民航局共同調查及規劃安置措施，妥善完成民眾安置及遷移工作。

都市發展局長盧維屏表示，有關都市計畫劃設部分是由中央所研擬，並非市府職權，因此在土地徵收審議小組召開會議時，營建署表示符合「都市計畫定期通盤檢討實施辦法」規定，並無多加劃設。

環保局長呂理德指出，航空城開發案在102年3月通過政策環評。另外，依108年8月行政院環境保護署釋示及都市計畫審定內容與土地徵收條例規定，土地取得及重新規劃整理之區段徵收階段，尚無實質開發行為，不需實施環境影響評估。

呂理德表示，未來在取得用地後，如有具體開發內容、規模及區位，且屬應實施環境影響評估者，開發單位應在向目的事業主管機關申請開發行為許可前辦理環評。

呂理德說，市府將負起全程監督的責任，要求開發單位做好環境保護，務求對環境衝擊降到最低，在開發階段也將嚴格監督，針對已通過環評審查的承諾事項及審查結論加強查核，並追蹤是否落實執行，若有嚴重影響環境之虞，也將勒令停工改善。