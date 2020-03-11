桃園醫院手工製50個兒童面罩 支援第2批武漢包機

第2批武漢包機回台，其中有不少是未成年的兒童，衛福部桃園醫院早在第1批武漢包機回台時，就已接下指令製作兒童面罩，這次派上用場，暖心準備了50個面罩支援。

衛福部桃園醫院院長室秘書黃碧蓮表示，第1批武漢包機回台，就有收到上級指示，希望可以幫忙製作兒童面罩。黃碧蓮說，當初並不曉得之後會遇到幾歲的兒童，因此將兒童的範圍分成學齡前、中低年級和高年級，個別製作不同尺寸的面罩提供給年齡層不同的兒童使用。

黃碧蓮說，會有製作兒童面罩的發想源自於院內的護理同仁，因為不少護理同仁經歷過SARS、曾面對物資缺乏的時刻，有過手製面罩的經驗，不過護理同仁在第一線工作繁忙，因次在會議上提出希望有人能幫忙製作，行政人員自告奮勇接下製作面罩的工作，利用下班時間、用志工時數的方式，做出約50個面罩支援。

黃碧蓮表示，他們先依想像，做出各年齡層的兒童面罩樣本，再拿到兒科病房找年齡合適的人試戴，例如學齡前的部分，找了3歲左右的兒童試戴，檢查面罩是否會讓兒童感到不適，後來覺得兒童的皮膚較嫩，深怕面罩的4個角會刮傷兒童，因此再加以改良，將4角以剪刀修剪成圓弧形，避免兒童受傷。