穿防護衣的10小時 李倩瑜：行前有先問要不要包尿布

第2批武漢包機返台，為台灣醫療團隊成員的衛福部桃園醫院小兒科主任李倩瑜表示，10小時塞在防護衣裡，又熱又流汗，連返程時搭乘商務艙都已無感，但幸好順利完成任務返台，這是最值得的一件事。

由於這次武漢包機返台有不少兒童，擁有小兒科專長的李倩瑜接到指令後，接下任務前往武漢市，李倩瑜說，接機事宜先前都有經過溝通，但實際到武漢市，還是有許多沒有料想到的突發狀況，一件件延誤下去，就拖晚了10小時。

李倩瑜指出，有一人已經Check in報到，但他們在登機門遲遲看不到他，詳細追查後才得知，他因體溫過高而被擋下。還有一家3人都已上飛機，不過陸方卻臨時表示，有名婦人體溫在危險邊緣需重新測量，打開機艙尋找該名婦人，最後測得陸方標準37.1度，不僅婦人必須下機，連同丈夫跟小孩都無法搭機。

李倩瑜說，其實出發前往武漢市前，多名醫護人員都有在猜測返台時間該不會又是半夜？她表示，團隊中有名護理人員先前曾去接鑽石公主號，時間也是拖很長，有此前車之鑑，在出發著裝防護衣時，更有人問道「要不要包尿布？」，李倩瑜笑說，包了還要看有沒有場合可以尿、尿不尿得出來，因此最後有些人選擇有包、有些人則沒有。

就算日前才從武漢包機返台，經過長時間穿著防護衣的不適，李倩瑜甚至現在還在急診室裡值班。談及接機過程民眾的反應，李倩瑜表示，大家都很配合，一點鼓譟、吵鬧都沒有，這點非常值得讚許，連著裝防護衣、面罩、口罩等，民眾也都按部就班，她說，能順利將民眾從武漢接回台灣是再好不過的事。