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五楊高架延伸 苗栗爭取延伸銅鑼、改善頭份交流道壅塞
國道1號五楊高架延伸案，國家發展委員會今邀集內政部、財政部、交通部等部會，與桃園市、新竹縣市與苗栗縣等地方政府召開「國道1號五楊高架延伸至苗栗頭份可行性研究」會議。苗栗縣政府再度重申立場，五楊高架若僅延伸到頭份，會加重頭份交流道負擔，認為應延伸到銅鑼。國發會主委陳美伶做出結論，要求高公局務必擇定適當地點設置立交式分流匝道，改善交通堵塞衝擊，並請苗栗縣政府再提出銅鑼工業區招商情況與未來需求，再予併同考量紓解頭份交流道壅塞情形。
苗栗縣長徐耀昌曾說，五楊高架延伸是中央重大交通建設，他憂心五楊高架延伸到頭份，會對頭份地區帶來更大交通衝擊，五楊高架應延伸到銅鑼，尤其台積電將在竹南科學園區投資先進封測廠，力晶半導體要在銅鑼科學園區設廠，「五楊高架應往南延伸經造橋、頭屋、苗栗到銅鑼，中間增設造橋交流道，才是對桃竹苗地區真正前瞻性規畫」。
苗栗縣政府今由秘書長陳斌山率領工務處團隊出席，陳斌山說，這是攸關國家整體發展重大交通建設，影響桃竹竹苗地區未來幾10年發展。懇請中央考量桃竹竹苗區域整體交通規畫，避免日後高架道路終點，繼新竹以南路段壅塞的情形在苗栗再次發生。
陳斌山說，建議將國道1號五楊高架延伸至銅鑼，並搭配未來造橋交流道、頭份第二交流道建設。會議中，國發會主委陳美伶指示，請苗栗縣政府再提出銅鑼工業區招商情況及未來需求，再予併同考量紓解頭份交流道壅塞情形、提升交通服務品質，促進苗栗產業發展，縮減城鄉差距。
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