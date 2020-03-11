桃園市人口激增 龍潭這裡喊「分里」

桃園市人口破225萬、逾82萬戶，但行政區大小里落差大，八德區最大里1萬1880人，最小1694人，差7倍之多，里長工作吃不消，另龍潭區渴望園區則因生活圈屬性，地方已聯合陳情盼增設「渴望里」；市府秘書長兼民政局長黃治峯今天說，分里尊重當地意見，已發文各公所將於3月底前彙整增設里別需求，目標下屆里長選舉前1年完成分里。

市議員林昭賢說，龍潭區三和里、高原里轄內有處渴望園區，在縣府時期進行開發，面積多達172公頃，由於緊鄰友達光電、宏基電子化資訊中心等廠區，現有30個透天厝社區，多達1200戶，還持續有新建案，預計將達到50個社區規模，有分里必要。

林昭賢說，渴望園區已23個社區及管委會聯合陳情，高原里長黃玉琴及三和里謝金棋也支持分里，「地利人和就差天時」，希望市府加速分里作業，因應當地人口需求。

另，八德區、桃園區、大園區等行政區都有里別人數落差大問題，尤其八德區人口破20萬人，市議員呂林小鳳就說，八擴地區5年來人口激增，是大湳地區3到4倍，也因此八擴地區里鄰長工作量負荷相對重，希望市府民政局儘速重新畫分，同區市議員劉茂群認為，部分里別人口、戶數明顯過多，若因不願分里卡關，市府應依法納入。

市府民政局指出，依據桃園市里鄰編組及區域調整自治條例，各里編組主要依轄內地區特性畫分，原則超過4千戶就可納入優先分里對象，目前有桃園區新埔、會稽、同安、莊敬里；八德區福興、興仁與大和里；龜山區大華、文青里；大園區橫峰里達分里標準，另龍潭渴望園區則因居民希望管理方便而提出分里需求，近日已經發文給各區公所調查增設里別需求。

黃治峯說，若現在分里有改選問題，因此將先調查各里需求，請各公所於3月底前提報市府民政局審查，民政局之後會再進一步審核分里分鄰計畫，若審核過關就會送下次議會定期會審議，原則在明年公告分里再派代理里長，最晚在下屆里長選舉前4個月完成，以利選舉。