快訊

週刊爆料劉真入住VVIP病房 北榮回應了

武漢返台包機有人未報到、拒絕檢疫？ 他曝真正原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園市人口激增 龍潭這裡喊「分里」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
龍潭區三和里、高原里轄內有處渴望園區，現有30個透天厝社區，多達1200戶，地方希望分里。圖取自桃園市觀光導覽網
龍潭區三和里、高原里轄內有處渴望園區，現有30個透天厝社區，多達1200戶，地方希望分里。圖取自桃園市觀光導覽網

桃園市人口破225萬、逾82萬戶，但行政區大小里落差大，八德區最大里1萬1880人，最小1694人，差7倍之多，里長工作吃不消，另龍潭區渴望園區則因生活圈屬性，地方已聯合陳情盼增設「渴望里」；市府秘書長兼民政局長黃治峯今天說，分里尊重當地意見，已發文各公所將於3月底前彙整增設里別需求，目標下屆里長選舉前1年完成分里。

市議員林昭賢說，龍潭區三和里、高原里轄內有處渴望園區，在縣府時期進行開發，面積多達172公頃，由於緊鄰友達光電、宏基電子化資訊中心等廠區，現有30個透天厝社區，多達1200戶，還持續有新建案，預計將達到50個社區規模，有分里必要。

林昭賢說，渴望園區已23個社區及管委會聯合陳情，高原里長黃玉琴及三和里謝金棋也支持分里，「地利人和就差天時」，希望市府加速分里作業，因應當地人口需求。

另，八德區、桃園區、大園區等行政區都有里別人數落差大問題，尤其八德區人口破20萬人，市議員呂林小鳳就說，八擴地區5年來人口激增，是大湳地區3到4倍，也因此八擴地區里鄰長工作量負荷相對重，希望市府民政局儘速重新畫分，同區市議員劉茂群認為，部分里別人口、戶數明顯過多，若因不願分里卡關，市府應依法納入。

市府民政局指出，依據桃園市里鄰編組及區域調整自治條例，各里編組主要依轄內地區特性畫分，原則超過4千戶就可納入優先分里對象，目前有桃園區新埔、會稽、同安、莊敬里；八德區福興、興仁與大和里；龜山區大華、文青里；大園區橫峰里達分里標準，另龍潭渴望園區則因居民希望管理方便而提出分里需求，近日已經發文給各區公所調查增設里別需求。

黃治峯說，若現在分里有改選問題，因此將先調查各里需求，請各公所於3月底前提報市府民政局審查，民政局之後會再進一步審核分里分鄰計畫，若審核過關就會送下次議會定期會審議，原則在明年公告分里再派代理里長，最晚在下屆里長選舉前4個月完成，以利選舉。

文青

延伸閱讀

梅克爾：7成人口恐染疫 目前重點為減緩疫情傳播

桃園市辦無人機座談會 市府傾向全市「負面表列」

桃市秘書長黃治峯兼民政局長近3個月 議員籲「內升」

基隆市議會開議市長和官員都人口一戴 議員也戴罩質詢

相關新聞

新竹縣國中女生公費HPV疫苗開打 3千位女學生受惠

新竹縣政府為守護縣內女性健康，104年起開始推動國中女生免費施打人類乳突病毒疫苗政策，今年自3月10日至4月24日進駐縣...

桃園市人口激增 龍潭這裡喊「分里」

桃園市人口破225萬、逾82萬戶，但行政區大小里落差大，八德區最大里1萬1880人，最小1694人，差7倍之多，里長工作...

影／防疫如作戰 苗栗議員稱願投資600萬買機器生產口罩

苗栗縣衛生局今到縣議會針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」專案報告，國民黨縣議員鄭聚然質詢時，他說，防疫視同作戰，「為什麼...

桃園市辦無人機座談會 市府傾向全市「負面表列」

無人機專章將在31日上路，但桃園市哪能飛？哪不行？尚無定案，市府交通局今天在市府舉行遙控無人機開放飛航場域討論座談會，吸...

清大素養題庫新增理化題 供高中生免費下載

108課綱上路後，大學入學考試加入素養導向考題，但不少高中生仍不清楚準備方向，對此，國立清華大學去年推出「讓素養飛」題庫...

桃園也有木棉道秘境！ 中央大學正門花開一片橘紅

賞木棉花的季節，桃園鄉親不用再跑到其他縣市，中央大學正門口有一條全長約400公尺的木棉道，目前已進入盛花期，整片橘紅非常...

只有砍樹沒有護樹預算 苗栗農政單位陷單打獨鬥窘境

苗栗縣卓蘭鎮上新里山尾伯公廟200多歲老榕樹感染樹木褐根病，縣府農業處去年展開搶救，今年還需約400萬元，但土地所有權人...

新冠肺炎苗栗8床負壓隔離病房 衛生局：還有區域醫療網

苗栗縣衛生局今到議會針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」專案報告，苗栗縣可提供的負壓隔離病床8床，議員陳品安、羅貴星憂心，...

鄭文燦看小學午餐防疫領餐時說話 學生：市長不能講話

桃園市長鄭文燦今天視察義興國小廚房及營養午餐防疫工作，進二年級教室和學生一起排隊打午餐時，稱讚打飯學生都按穿戴圍裙、髪網...

「樹癌」褐根病來襲 苗栗千年老樟木拉警報

苗栗縣「樹癌」樹木褐根病肆虐，疫區逼近受保護樹木銅鑼鄉興隆國小千年老樟樹，及大湖警察分局長宿舍的百年樟樹，甚至只有一街之...

台中機場鳥擊 民航局：貓頭鷹身首異處

台中機場內最近有人討論，機場去年底一件鳥擊，傳出是少見的老鷹撞機，老鷹身首異處，民航局調查後，確認是貓頭鷹，當時幸未造成飛機損壞故障。

竹市明起率先實名制配售市場攤商口罩 每人最多6片

新竹市政府體恤市場攤商因忙碌沒空排隊買口罩，因此爭取經濟部第1波配額約7千片口罩，明天起率先提供12處公有零售市場承租人...

熱門新聞

基隆23日起7戶所整併為3個 市府：網路化不一定要臨櫃

竹市明起率先實名制配售市場攤商口罩 每人最多6片

嘉義市建國二村土地 未來規畫百貨、電影城

年輕廚師精英賽冠軍料理海味燉飯 基隆義式餐廳吃得到

花蓮1名學生昨搭武漢包機返台 仍有6生滯陸未歸

影／他為國家隊口罩工廠延後婚禮 岳父母幫說服新婚妻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。