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新竹縣國中女生公費HPV疫苗開打 3千位女學生受惠

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹縣政府自3月10日至4月24日進駐縣內38所國中提供接種服務。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府自3月10日至4月24日進駐縣內38所國中提供接種服務。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府為守護縣內女性健康，104年起開始推動國中女生免費施打人類乳突病毒疫苗政策，今年自3月10日至4月24日進駐縣內38所國中提供接種服務，另與10家合約醫療院所合作補接種服務，方便當日無法校園施打學生另一項選擇，預計將會有3千名國一女孩受惠。

子宮頸癌高居新竹縣女性十大死因中第7位，竹縣107年因子宮頸癌死亡人數為15人，縣長楊文科表示，子宮頸癌年輕化，防治要趁早，也提醒各個年齡層的女性都該重視自身健康，媽媽在陪女兒接種人類乳突病毒（HPV)疫苗時，也別忘了幫自己安排定期抹片檢查。

台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎指出，HPV病毒不只會引發子宮頸癌也會造成6癌1病，包括子宮頸癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌、頭頸癌、菜花等疾病，若在HPV的防治上進行預防，保護效果自然提升。

新竹縣東元醫院醫師陳珮凌表示，在抹片、疫苗雙管齊下防治下，國內近年來的子宮頸癌罹患人數已有下降趨勢，但是發生性行為年齡層下降的情形，也造成年輕女性罹患子宮頸癌的風險比以往更高，「子宮頸癌是目前唯一可用疫苗預防的癌症」，陳珮凌說，依臨床經驗，接種疫苗後，可以降低6至7成子宮頸癌罹患率，疫苗的施打期則「越早越好」，年紀越小且尚未有性經驗的少女，施打後的預防效果越顯著，產生抗體能力越強。

全面防治子宮頸癌危機，衛生局長殷東成呼籲女性民眾，應謹記子宮頸癌防護4守則，依醫囑接種人類乳突病毒（HPV)疫苗、定期接受子宮頸抹片檢查、單一性伴侶並避免過早發生性行為、安全性行為全程使用保險套。除人類乳突病毒（HPV)疫苗之外，30歲以上女性每年皆可免費進行抹片檢查，這也是防治子宮頸癌的重要途徑。

新竹縣政府自3月10日至4月24日進駐縣內38所國中提供接種服務。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府自3月10日至4月24日進駐縣內38所國中提供接種服務。圖／新竹縣政府提供

子宮頸癌 疫苗 新竹

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