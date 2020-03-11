桃園市辦無人機座談會 市府傾向全市「負面表列」

無人機專章將在31日上路，但桃園市哪能飛？哪不行？尚無定案，市府交通局今天在市府舉行遙控無人機開放飛航場域討論座談會，吸引眾多飛友、議員等人到場關心，與會者一致共識全市應採負面表列，也提出訓練場地、飛航申請等配套質疑，市府交通局指出，原則將朝全市採負面表列方向努力，月底前會公告，視狀況再開說明會。

無人機專章授權機場四周以外地表高度400呎以下範圍由地方政府權管，桃園市交通局針對開放飛航場域，原定調都市計畫區內採正面表列、區外為負面表列，但多名議員認為衝擊飛友權益，也限縮無人機的多元應用，交通局今天首開座談會收集意見。

與會議員不分藍綠都盼桃市飛航場域採負面表列，意即全市開放，但列出不能飛行場域即可，市議員彭俊豪說，交通局規畫人口稠密的都市計畫區內採正面表列，都計外為負面表列，他認為實際上難以執行，對於工程紀錄、觀光推廣應用也有很大衝擊。

市議員舒翠玲也認為，光是一條中豐路就行經都市計畫區內、外，若以都計區為分野「怎麼分都不對」，今天的座談會只討論飛行場域，但未來飛航申請、管理都仍不清楚，她認為，中央地方應一條鞭，市府也要設無人機專責單位，方便民眾申請飛航。

舒翠玲另提到，若要在禁航區或夜間飛行須向相關單位事先申請，但若有監督市政跟拍需求，若得事先申請核准，將失去意義，她希望能採報備制，就是開拍前即申請生效即可，並希望市府在上路前，針對各項無人機法規細節有更完整的配套與說明。

市府交通局副局長張新福說，今天開座談會傾聽飛友團體、民代等意見，大家普遍希望朝更開放的負面表列方式辦理，交通局會朝這方向努力，另會中也提到桃園沒有無人機訓練場地，以利入門者可以練習、考照，交通局將向民航局溝通盼能規畫1處。