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影／防疫如作戰 苗栗議員稱願投資600萬買機器生產口罩

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
苗栗縣議員鄭聚然說，苗栗縣被外界稱苗栗國，為什麼不能獨立，自己生產口罩？鄭聚然說，他願意投資600萬，買2台機器生產口罩，一個賣2元，5個10元，讓鄉親買得到。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員鄭聚然說，苗栗縣被外界稱苗栗國，為什麼不能獨立，自己生產口罩？鄭聚然說，他願意投資600萬，買2台機器生產口罩，一個賣2元，5個10元，讓鄉親買得到。記者劉星君／攝影

苗栗縣衛生局今到縣議會針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」專案報告，國民黨縣議員鄭聚然質詢時，他說，防疫視同作戰，「為什麼一個口罩，搞得很痛苦！」苗栗縣被外界稱苗栗國，為什麼不能獨立，自己生產口罩？鄭聚然說，他願意投資600萬，買2台機器生產口罩，一個賣2元，5個10元，讓鄉親買得到。

鄭聚然說，防疫視同作戰，他最近到銀行辦事，看到行員戴著口罩，行員告訴他「一個口罩戴4、5天」。看到老人家在排隊買口罩，花兩三個小時排隊找兩三家藥局，才買到口罩。

鄭聚然說，防疫視同作戰，子彈都沒有，怎麼作戰？很多鄉親從1月跟他要口罩，他原本想進口口罩，才發現很多關卡、程序。他說，政府花2億元，他自己想要花600萬元，兩條生產線，生產口罩，一個賣2元，5個10元，每個挨家挨戶都可以買得到，讓鄉親不用排隊。

鄭聚然說，希望衛生局能將訊息傳達給中央，表達民間有意願生產口罩；他說，苗栗被外界稱為苗栗國，「為什麼不能獨立、自己生產？」現在大家都缺口罩，全世界都缺，政府還要拘泥形式，不讓人家生產。

口罩 鄭聚然 衛生局

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