清大素養題庫新增理化題 供高中生免費下載

108課綱上路後，大學入學考試加入素養導向考題，但不少高中生仍不清楚準備方向，對此，國立清華大學去年推出「讓素養飛」題庫網站，召集生科教授出了30題生科素養題，免費提供高中學生及教師下載使用，今年有更多熱血教授加入，不只生科題目多了近一倍，還新增物理、化學素養題。

清大新版「讓素養飛」題庫（http://elte-nthu.hct.tw/） 近日上線，內容包括53題生科題、3題物理題、及29題化學題，題材涵括一般科普知識及清華教授的研究發表，如人工視網膜、芋螺毒素、心臟的再生、癌症幹細胞、大腦神經再生、膠原蛋白、半導體的晶面效應、宇宙暗物質等。

催生素養題庫的清大教務長焦傳金說，偶然發現他發表的「烏賊有數感」研究出現在前年的北區高中模擬考題，才知道高中教學現場很缺素養題資源，要請專家出一題的費用，甚至達上萬元，因此，他思考何不邀集清大教授一同出題，既可解決題荒，也能推廣科普知識，善盡大學社會責任。

為了讓題目設計符合高中生物程度，焦傳金還邀請新竹高中教師陳慕璇等參與編修，並安排50位參加青少年科學人才培育計畫的高中生試答。

焦傳金說，相較生硬死背的科學知識，素養題主要在考驗學生整合運用知識來處理日常生活及探究學術問題的能力。這些題目課本上沒有，考生可能也從未聽說過這些研究，但只要讀懂讀通高中理化及生物，就能夠從題幹中找到線索，推導出正確的答案。

5名清大化學系教授今年也為「讓素養飛」網站義務出題，專研胜肽化學、蛋白質摺疊與設計的教授洪嘉呈即是其中之一，洪說，他每年都為清華盃全國高中化學能力競賽出題，對高中化學現在教些什麼還算了解，因此只花了一個小時便完成這道看似複雜的題目設計。

洪嘉呈表示，他很能體會高中教師要從研究論文找題材出題十分辛苦，首先要大量閱讀論文就很耗時，還要找出該考學生什麼概念，相較之下，大學教授從自己的研究來設計題目相對容易些，也很高興能貢獻一己力量。