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桃園也有木棉道秘境！ 中央大學正門花開一片橘紅
賞木棉花的季節，桃園鄉親不用再跑到其他縣市，中央大學正門口有一條全長約400公尺的木棉道，目前已進入盛花期，整片橘紅非常吸睛。
中央大學表示，學校正門擁有筆直的康莊大道，從前門觀景平台放眼望去，美景能盡收眼底，木棉花期預計持續到3月底，歡迎民眾一同來觀賞擁有「北台灣最美的木棉花道」美譽的木棉花道。
中央大學指出，每年春季來臨，校園中就像個大花園般熱鬧繽紛，今年由來自日本的河津櫻率先揭開早春序曲，此外，中央大學今年再獲「日華友好會」捐贈40棵大漁櫻，預計栽種在中大湖畔，可望來年的春天增添新生命。不僅如此，校園中如環校道路的杜鵑、工五館的黃花風鈴木，文學院的藍花楹，也陸續綻放，都是民眾相當關注的「嬌」點。
另原訂3月12日植樹節舉辦的「樹木爹娘回娘家」演講活動，因新冠肺炎疫情取消，不過為感謝樹木認養者，109年捐款認養者，仍可獲中央大學致贈的精美禮品一份。中央大學歡迎民眾踴躍認養校園內的樹木，被認養的樹木皆會製作認養牌，且校方每年會邀請樹木爹娘回到校園中觀景、探視樹木，為愛護樹木盡一分心力，相關資訊可參閱中央大學總務處事務組網頁。
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