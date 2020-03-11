只有砍樹沒有護樹預算 苗栗農政單位陷單打獨鬥窘境

苗栗縣卓蘭鎮上新里山尾伯公廟200多歲老榕樹感染樹木褐根病，縣府農業處去年展開搶救，今年還需約400萬元，但土地所有權人國有財產署只有砍樹預算，沒有護樹、救樹經費，農業處陷於單打獨鬥困境之虞，1棵動輒數百萬元救樹、費樹費用，負擔相當沉重。

褐根病在台灣是最重要且常見樹木真菌性根部病害，透過根系或病土的相互傳染，因為是根部病害，引發水分、養分運輸及吸收功能喪失，發現經常是為時已晚，因此有樹癌及樹木殺手之稱，縣府農業處指出，榕樹是強勢樹種，染病還有救，其他樹種相當困難，縣內去年護樹頭份市新華社區130多歲老樟樹，及搶救卓蘭鎮山尾伯公廟老榕樹，花費各約100萬元。

農業處人員說，新華社區老樟樹因鄰近1棵老樟樹罹患褐根病沒救，土地管理人國有財產局協助伐除，前立委鍾孔炤爭取林務局經費約100萬元，進行土壤蒸燻消毒等防堵褐根病傳染，老樟樹至今生長狀況良好。

此外，山尾伯公廟老榕樹是縣府第一批列管「珍貴樹木」，樹高22公尺，胸圍6.6公尺，樹冠面積506平方公尺，前年10月發現罹患褐根病，縣款去年動用約100萬元架上支架，今年搶救還需要斷根、蒸燻消毒及導根生長，救樹還要復舊旁邊道路，還約需400萬元，農業處希望國有財產署配合，回應卻是如果老樹可能造成危害，有砍樹經費，但沒有救樹預算。