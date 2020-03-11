快訊

兩天前接任務…13醫護不吃不喝不上廁所 接361國人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠肺炎苗栗8床負壓隔離病房 衛生局：還有區域醫療網

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
苗栗縣衛生局長莊蕊仙（站者）今率領衛生局團隊到議會，針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」專案報告。記者劉星君／攝影
苗栗縣衛生局長莊蕊仙（站者）今率領衛生局團隊到議會，針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」專案報告。記者劉星君／攝影

苗栗縣衛生局今到議會針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」專案報告，苗栗縣可提供的負壓隔離病床8床，議員陳品安、羅貴星憂心，萬一社區感染，縣府如何因應？衛生局長張蕊仙說，8床負壓隔離病床，縣內占床率50%，縣內因應大型感染事件清空計畫可收治床數236床，若疫情持續擴大，不會只有苗栗縣單兵作戰，若疫情拉高，還有區域醫療網，可請求支援協助。

苗栗縣議會臨時會，議會請衛生局針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」專案報告，衛生局長張蕊仙說，疫情監測，苗栗累計通報總數67例，排除10例，陰性55例，2例等報告，目前零確診。

社區防疫部分，張蕊仙說，累計到3月10日，苗栗縣居家隔離有12人，解除隔離10人，2人現居家隔離中；居家檢疫部分，累計到3月10日，有591人，解除檢疫有472人，119人檢疫中。針對居家檢疫期間趴趴走，苗栗縣目前開罰4例，情節有的是外出買咖啡、到租屋處拿東西等情況，各罰1萬元，都已全數繳清。

針對校園防疫部分，議員黎煥強、陳光軒、張淑芬、許櫻萍、劉順松等提出，學生進校門量體溫，希望能有標準作法，希望相關單位能採購紅外線熱顯像儀，方便學校量測體溫。陳光軒說，希望衛生局能與相關單位跨局處應變分工，有些是進校門量體溫，有些是到教室才量體溫。張蕊仙說，回歸教育處執行，尊重教育處與各校做法。

針對社區防疫，社區關懷據點，共餐服務，議員們希望相關單位能有適當做法，張蕊仙說，現在關懷據點共餐，改打便當方式進行。縣府也會隨著疫情變化，針對社區關懷據點運作滾動式調整。

關於防疫物資部分，口罩是否充足，與口罩購買方式也是議員們關注焦點。議員廖英利說，民眾反映排隊買口罩買到3個，口罩不夠用，希望衛生局能向中央反映。議員羅貴星提醒，關於新住民，有些拿居留證，購買口罩的方式等，要加強宣導提醒。

苗栗縣衛生局長莊蕊仙（站者）今率領衛生局團隊到議會，針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」專案報告。記者劉星君／攝影
苗栗縣衛生局長莊蕊仙（站者）今率領衛生局團隊到議會，針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」專案報告。記者劉星君／攝影

衛生局 疫情 苗栗縣

延伸閱讀

家長沒空排隊 立委盼學校直接發口罩

兒童節禮物流行什麼？ 口罩套還有應付炎夏的小電風扇

布口罩開放出口 3月12日起實施

海外國民福音！產能漸穩定 經部12日起開放布口罩出口

相關新聞

新冠肺炎苗栗8床負壓隔離病房 衛生局：還有區域醫療網

苗栗縣衛生局今到議會針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」專案報告，苗栗縣可提供的負壓隔離病床8床，議員陳品安、羅貴星憂心，...

鄭文燦看小學午餐防疫領餐時說話 學生：市長不能講話

桃園市長鄭文燦今天視察義興國小廚房及營養午餐防疫工作，進二年級教室和學生一起排隊打午餐時，稱讚打飯學生都按穿戴圍裙、髪網...

「樹癌」褐根病來襲 苗栗千年老樟木拉警報

苗栗縣「樹癌」樹木褐根病肆虐，疫區逼近受保護樹木銅鑼鄉興隆國小千年老樟樹，及大湖警察分局長宿舍的百年樟樹，甚至只有一街之...

台中機場鳥擊 民航局：貓頭鷹身首異處

台中機場內最近有人討論，機場去年底一件鳥擊，傳出是少見的老鷹撞機，老鷹身首異處，民航局調查後，確認是貓頭鷹，當時幸未造成飛機損壞故障。

竹市明起率先實名制配售市場攤商口罩 每人最多6片

新竹市政府體恤市場攤商因忙碌沒空排隊買口罩，因此爭取經濟部第1波配額約7千片口罩，明天起率先提供12處公有零售市場承租人...

高鐵苗栗站關懷圓夢 特教生期待與母同遊終實現

高鐵一日遊，位在苗栗縣中華民國全國特教園區永續關懷協會，今上午搭乘高鐵列車從苗栗到左營展開一日遊行程，高鐵車票由高鐵苗栗...

「新竹靖廬」紅淡比溼地松等老樹群 市府擬列管保護

移民署新竹收容所俗稱新竹靖廬，市府產發處指出，靖廬園區內還有近70棵具歷史意義的溼地松、樟樹、紅淡比等老樹，4月起將由新...

桃市暫緩老人春遊、長青學苑 展延辦理身障證明

新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市社會局已在日前停辦全市關懷據點，為杜絕疫情擴散，今天新宣布5項措施調整，包含暫緩老人會春遊及...

竹縣府服務台整修後超質感 i郵箱啟用方便寄取件

新竹縣府為打造縣府優質、清新及明亮便民服務洽公環境，整修新竹縣府大廳服務櫃台，同時與中華郵政新竹郵局合作，設置智慧便民設...

林口交流道科技執法建置中 下半年啟用

桃園市龜山區國道1號林口交流道北上匝道車流量大，但常有駕駛人不依車道行駛、未保持路口淨空，造成交通壅塞。桃園市府本月底建置完成科技執法系統，經測試驗收後，由警察局公告取締，最快下半年就可開罰。目前已架設警示牌，提醒用路人遵守交通規則。

竹縣400呎內空域 無人機都能飛

新竹縣政府支持遙控無人機發展，管制空域採負面表列，將開放縣內400呎以下的空域飛行。

爭文件調閱權 苗議員提自治條例

苗栗部分縣議員去年提「文件調閱權」遭縣府拒絕，引發爭論，昨天有議員提案制定「苗栗縣議員文件調閱自治條例」，一讀通過，將送交議會分組審查。

熱門新聞

疫情又催出時代眼淚？南台灣最大野生動物園賣了

基隆23日起7戶所整併為3個 市府：網路化不一定要臨櫃

全球期待的公園才啟用3天就被連番破壞 網友點出原因

年輕廚師精英賽冠軍料理海味燉飯 基隆義式餐廳吃得到

金門衛生局長遭降級改敘 王漢志：懲罰太重將申訴

一年進帳5千萬 彰化縣路邊收費停車格被指劃設不公

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。