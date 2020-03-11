新冠肺炎苗栗8床負壓隔離病房 衛生局：還有區域醫療網

苗栗縣衛生局今到議會針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」專案報告，苗栗縣可提供的負壓隔離病床8床，議員陳品安、羅貴星憂心，萬一社區感染，縣府如何因應？衛生局長張蕊仙說，8床負壓隔離病床，縣內占床率50%，縣內因應大型感染事件清空計畫可收治床數236床，若疫情持續擴大，不會只有苗栗縣單兵作戰，若疫情拉高，還有區域醫療網，可請求支援協助。

苗栗縣議會臨時會，議會請衛生局針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」專案報告，衛生局長張蕊仙說，疫情監測，苗栗累計通報總數67例，排除10例，陰性55例，2例等報告，目前零確診。

社區防疫部分，張蕊仙說，累計到3月10日，苗栗縣居家隔離有12人，解除隔離10人，2人現居家隔離中；居家檢疫部分，累計到3月10日，有591人，解除檢疫有472人，119人檢疫中。針對居家檢疫期間趴趴走，苗栗縣目前開罰4例，情節有的是外出買咖啡、到租屋處拿東西等情況，各罰1萬元，都已全數繳清。

針對校園防疫部分，議員黎煥強、陳光軒、張淑芬、許櫻萍、劉順松等提出，學生進校門量體溫，希望能有標準作法，希望相關單位能採購紅外線熱顯像儀，方便學校量測體溫。陳光軒說，希望衛生局能與相關單位跨局處應變分工，有些是進校門量體溫，有些是到教室才量體溫。張蕊仙說，回歸教育處執行，尊重教育處與各校做法。

針對社區防疫，社區關懷據點，共餐服務，議員們希望相關單位能有適當做法，張蕊仙說，現在關懷據點共餐，改打便當方式進行。縣府也會隨著疫情變化，針對社區關懷據點運作滾動式調整。