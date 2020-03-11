鄭文燦看小學午餐防疫領餐時說話 學生：市長不能講話

桃園市長鄭文燦今天視察義興國小廚房及營養午餐防疫工作，進二年級教室和學生一起排隊打午餐時，稱讚打飯學生都按穿戴圍裙、髪網帽、口罩、手套防疫裝備齊全標準，排在後面的小學生提醒「市長不能講話」，原來學校規定午餐從排隊、用餐全程不能交談，市長看了學生一眼也說「噢，不能講話」，趕緊「安靜」。

鄭文燦和教育局長高安邦、市議員楊家俍和所有觀摩的來賓在教室分開坐在學生桌椅獨自午餐，大家只觀察不講話，不過用完餐鄭文燦還是忍不住舉手比讚，肯定學校防疫做得很。

鄭文燦市長關心學校廚房及營養午餐防疫工作，今天中午前往平鎮區義興國小視察學校廚房防疫工作及學生打菜用餐情形，並在學生引導下，跟著示範的學生一起正確洗手，接著進二年級教室拿起餐盤和學生同樣排隊準備享用美味的營養午餐。沒想到排隊時看著幫忙打菜的學生依照規定著裝，開口稱讚時馬上被後面的學生「糾正」，惹得楊家俍議員和其他來賓忍不住笑出聲。

鄭文燦表示，目前新冠肺炎疫情嚴峻，為確保學生用餐健康及安全，已要求學校全面落實各項午餐衛生安全管理與防疫措施，例如廚房每日應定期清潔消毒環境，各班打菜學生須戴上一般口罩、配膳及用膳過程學生應避免談話、不嬉戲，也禁止共食及分食，以避免交互傳染，義興國小做得很徹底也做得很好。

義興國小馮立縈校長說，學校有設置廚房，在製作午餐前會先進行廚房環境清掃消毒，並監督廚工確實穿戴好工作服含圍裙、髪網帽、雨鞋及配戴一般性口罩，且要確實洗手消毒後才能進行廚務工作。每天供餐結束後，餐桶餐具清洗皆會放置於消毒櫃高溫消毒殺菌，並以清潔劑及漂白水刷洗班級餐車、推車及廚房四周，以確保供餐環境衛生安全。

另外，學生於每天中午用餐前，導師都會再次提醒學生要落實「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手5步驟，並進行用餐禮儀指導，像今天負責示範的2年6班學生也說現在用餐時都知道不要與同學共食及分享午餐，也不會在用餐時聊天或嬉戲，保護自己也保護別人。

教育局長高安邦指出，桃園市高中、國中、國小258所學校辦理午餐方式計有午餐學校含學校設有廚房自辦、委外辦理及資源分享學校，及外訂餐盒學校2種，自有廚房學校有118所、資源分享學校有47所，外訂餐盒學校計有93所。

外訂餐盒學校由團膳業者烹煮午餐後運送至學校，以合菜方式供應學生午餐；團膳業者會要求午餐從業人員於入場(校)前依規定先進行量測體溫及手部酒精消毒，並加強相關防疫措施，教育局、衛生局也會不定期稽查團膳業者中央廚房及防疫作為。高安邦強調不論學校有無廚房，市府對於營養午餐的品質及防疫措施均會嚴加把關，學生可在校安心用餐，家長也可放心。