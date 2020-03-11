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「樹癌」褐根病來襲 苗栗千年老樟木拉警報
苗栗縣「樹癌」樹木褐根病肆虐，疫區逼近受保護樹木銅鑼鄉興隆國小千年老樟樹，及大湖警察分局長宿舍的百年樟樹，甚至只有一街之隔，染病的樹木與老樟樹枯榮互見，大湖鄉長胡娘妹等地方人士擔心老樟遭感染請命，縣府農業處爭取經費，盡速啟動防護，避免褐根病危害擴大。
銅鑼鄉興隆國小老樟樹高22公尺，胸圍5.8公尺，樹蔭706平方公尺，樹齡推估800年以上，被稱是千年大樟樹，至今生意盎然，樹冠呈傘形，全國最老也是最美校樹，老樟樹的傳奇與故事多，地方視為精神堡壘，距離老樟樹約50公尺圍牆邊的3棵榕樹，近年來生長勢衰弱，最近確診是褐根病，緊臨1棵受保護樹木百年茄苳岌岌可危，千年樟樹也有遭感染的可能。
此外，大湖分局長宿舍前身日治時期大湖警察署署長宿舍，1935年關刀山大地震後修建，登錄為歷史建築，庭園的老樟樹2年前公告受保護樹木，樹高25公尺，胸圍105公分，樹冠涵蓋面積400平方公尺，推估樹齡超過80年，目前生機蓬勃，但胡娘妹等地方人士發現，老樟樹一街之隔樹木，持續發現有枯死現象，擔心影響到老樟樹生命。
苗栗縣政府農業處指出，農業處發現大湖老樟樹附近一些枯死木，經挖掘根部，確認是褐根病，目前縣內褐根病疫情來勢洶洶，一些受保護樹木都距離疫區不遠，其中榕樹是強勢樹種，染病還勉強可救活，其他樹種有困難，尤其興隆國小千年老樟樹有指標性，農業處希望爭取經費早日到位，做好防堵褐根病工作。
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