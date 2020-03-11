快訊

兩天前接任務…13醫護不吃不喝不上廁所 接361國人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「樹癌」褐根病來襲 苗栗千年老樟木拉警報

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼國小3棵榕樹生長勢日衰，掘根確診染上褐根病。圖／讀者提供
苗栗縣銅鑼國小3棵榕樹生長勢日衰，掘根確診染上褐根病。圖／讀者提供

苗栗縣「樹癌」樹木褐根病肆虐，疫區逼近受保護樹木銅鑼鄉興隆國小千年老樟樹，及大湖警察分局長宿舍的百年樟樹，甚至只有一街之隔，染病的樹木與老樟樹枯榮互見，大湖鄉長胡娘妹等地方人士擔心老樟遭感染請命，縣府農業處爭取經費，盡速啟動防護，避免褐根病危害擴大。

銅鑼鄉興隆國小老樟樹高22公尺，胸圍5.8公尺，樹蔭706平方公尺，樹齡推估800年以上，被稱是千年大樟樹，至今生意盎然，樹冠呈傘形，全國最老也是最美校樹，老樟樹的傳奇與故事多，地方視為精神堡壘，距離老樟樹約50公尺圍牆邊的3棵榕樹，近年來生長勢衰弱，最近確診是褐根病，緊臨1棵受保護樹木百年茄苳岌岌可危，千年樟樹也有遭感染的可能。

此外，大湖分局長宿舍前身日治時期大湖警察署署長宿舍，1935年關刀山大地震後修建，登錄為歷史建築，庭園的老樟樹2年前公告受保護樹木，樹高25公尺，胸圍105公分，樹冠涵蓋面積400平方公尺，推估樹齡超過80年，目前生機蓬勃，但胡娘妹等地方人士發現，老樟樹一街之隔樹木，持續發現有枯死現象，擔心影響到老樟樹生命。

苗栗縣政府農業處指出，農業處發現大湖老樟樹附近一些枯死木，經挖掘根部，確認是褐根病，目前縣內褐根病疫情來勢洶洶，一些受保護樹木都距離疫區不遠，其中榕樹是強勢樹種，染病還勉強可救活，其他樹種有困難，尤其興隆國小千年老樟樹有指標性，農業處希望爭取經費早日到位，做好防堵褐根病工作。

苗栗縣銅鑼鄉興隆國小地標千年樟樹，距離褐根病疫區僅50公尺，縣府憂心遭感染。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉興隆國小地標千年樟樹，距離褐根病疫區僅50公尺，縣府憂心遭感染。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼國小3棵榕樹染上褐根病，一旁受保護樹木茄苳樹岌岌可危。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼國小3棵榕樹染上褐根病，一旁受保護樹木茄苳樹岌岌可危。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖分局長宿舍老樟樹與染褐根病枯死的樹木，僅一街之隔。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖分局長宿舍老樟樹與染褐根病枯死的樹木，僅一街之隔。記者范榮達／攝影

護樹 宿舍 警察

延伸閱讀

影／檢警勘查倒樹致1死3傷現場 去年廟方便知有樹病

找問題／公安炸彈？ 路樹缺的是健檢

苗栗以北7縣市大雨特報！ 吳德榮：中部以北濕冷

疫情影響 植樹節贈樹苗 不見大排長龍

相關新聞

新冠肺炎苗栗8床負壓隔離病房 衛生局：還有區域醫療網

苗栗縣衛生局今到議會針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」專案報告，苗栗縣可提供的負壓隔離病床8床，議員陳品安、羅貴星憂心，...

鄭文燦看小學午餐防疫領餐時說話 學生：市長不能講話

桃園市長鄭文燦今天視察義興國小廚房及營養午餐防疫工作，進二年級教室和學生一起排隊打午餐時，稱讚打飯學生都按穿戴圍裙、髪網...

「樹癌」褐根病來襲 苗栗千年老樟木拉警報

苗栗縣「樹癌」樹木褐根病肆虐，疫區逼近受保護樹木銅鑼鄉興隆國小千年老樟樹，及大湖警察分局長宿舍的百年樟樹，甚至只有一街之...

台中機場鳥擊 民航局：貓頭鷹身首異處

台中機場內最近有人討論，機場去年底一件鳥擊，傳出是少見的老鷹撞機，老鷹身首異處，民航局調查後，確認是貓頭鷹，當時幸未造成飛機損壞故障。

竹市明起率先實名制配售市場攤商口罩 每人最多6片

新竹市政府體恤市場攤商因忙碌沒空排隊買口罩，因此爭取經濟部第1波配額約7千片口罩，明天起率先提供12處公有零售市場承租人...

高鐵苗栗站關懷圓夢 特教生期待與母同遊終實現

高鐵一日遊，位在苗栗縣中華民國全國特教園區永續關懷協會，今上午搭乘高鐵列車從苗栗到左營展開一日遊行程，高鐵車票由高鐵苗栗...

「新竹靖廬」紅淡比溼地松等老樹群 市府擬列管保護

移民署新竹收容所俗稱新竹靖廬，市府產發處指出，靖廬園區內還有近70棵具歷史意義的溼地松、樟樹、紅淡比等老樹，4月起將由新...

桃市暫緩老人春遊、長青學苑 展延辦理身障證明

新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市社會局已在日前停辦全市關懷據點，為杜絕疫情擴散，今天新宣布5項措施調整，包含暫緩老人會春遊及...

竹縣府服務台整修後超質感 i郵箱啟用方便寄取件

新竹縣府為打造縣府優質、清新及明亮便民服務洽公環境，整修新竹縣府大廳服務櫃台，同時與中華郵政新竹郵局合作，設置智慧便民設...

林口交流道科技執法建置中 下半年啟用

桃園市龜山區國道1號林口交流道北上匝道車流量大，但常有駕駛人不依車道行駛、未保持路口淨空，造成交通壅塞。桃園市府本月底建置完成科技執法系統，經測試驗收後，由警察局公告取締，最快下半年就可開罰。目前已架設警示牌，提醒用路人遵守交通規則。

竹縣400呎內空域 無人機都能飛

新竹縣政府支持遙控無人機發展，管制空域採負面表列，將開放縣內400呎以下的空域飛行。

爭文件調閱權 苗議員提自治條例

苗栗部分縣議員去年提「文件調閱權」遭縣府拒絕，引發爭論，昨天有議員提案制定「苗栗縣議員文件調閱自治條例」，一讀通過，將送交議會分組審查。

熱門新聞

疫情又催出時代眼淚？南台灣最大野生動物園賣了

基隆23日起7戶所整併為3個 市府：網路化不一定要臨櫃

全球期待的公園才啟用3天就被連番破壞 網友點出原因

年輕廚師精英賽冠軍料理海味燉飯 基隆義式餐廳吃得到

金門衛生局長遭降級改敘 王漢志：懲罰太重將申訴

一年進帳5千萬 彰化縣路邊收費停車格被指劃設不公

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。