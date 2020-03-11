疫情致桃園復興區遊客反增？議員：影響居民生活

桃園市議會昨天召開第3次定期會，市議員簡志偉點出，近期復興區受到疫情影響，郊區觀光客變多，致使風景區等觀光地點交通壅塞，也連帶影響復興區原鄉居民交通的便捷性，建議市府進行觀光客總量管制措施及提供遊客即時交通路況資訊。

簡志偉表示，新冠病毒防疫非常時期，民眾在休假期間都不會前往密閉群聚空間，轉往郊外空曠地區休閒，造成復興區假日交通壅塞，原本流量就大的路段，交通堵塞更加嚴重，山區成交通堵塞的災區。

以往假日期間從大溪到羅浮，車程約一個多小時，受疫情影響，民眾假日都往郊外跑，加上最近是櫻花季，堵車更加嚴重，現在要花兩三個小時，多一倍的時間。交通壅塞造成當地居民生活不便，也有許多遊客大老遠開車上山，因車流超過負荷，塞車塞了老半天，路邊車位一下就停滿，上了山沒地方停車，只能拜興而歸。

他建議市府加強假日交通運量的管制疏導，不是無限制的讓人車上山，可考量容納流量的上限，及提供即時交通路況資訊，如加裝廣播、LED屏幕，公告路況資訊，紅綠燈號誌也可以增加時間或改爲閃黃燈等方式讓車流順暢。

風景區管理處長廖育儀認為，最近復興區之所以人滿為患主要原因是受櫻花祭影響，相較去年櫻花季上山人次約5萬人，今年櫻花季已接近尾聲，截至昨天已有約8萬人造訪。為疏導車流量，今年也於櫻花季期間2月16號到3月15號，提供3部接駁車，民眾可將車輛停置巴陵橋、拉拉山遊客中心、上巴陵地區附近的停車場，再轉搭接駁車，上山賞櫻。

廖育儀表示，有發現觀光尖峰時段，停車位不夠的問題，但考量花季接進尾聲，預計明年才會提出相關疏導辦法，花季過後，遊客束應該也會減少。